Propao još jedan tender za završetak zaoblilaznice oko Rožaja

Rožaje, (MINA-BUSINESS) – Ni nova cijena od 14,5 miliona EUR, sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV), nije bila dovoljna motivacija za građevinske firme da se jave na tender za završetak radova na zaoblilaznici oko Rožaja.

Predstavnici Uprave za saobraćaj se, ipak, nadaju da će na ponovljenom tenderu biti zainteresovanih, jer su, kako su kratko kazali Portalu RTCG, dvije firme iskazivale spremnost, ali da nije bilo mogućnosti za produžetak roka koji je istekao u utorak.

Država uporno pokušava da dovede do kraja ovaj kapitalni projekat, 18 godina od početka izgradnje prve faze.

Uprava za saobraćaj je sa bosanskom firmom Euroasfalt i partneri raskinula ugovor i oduzela im posao u oktobru 2023. godine, jer su probili sve moguće rokove, i povukli se sa radilišta ostavivši veliki dio posla nezavršenim.

Portal RTCG je u više navrata pisao zaobilaznici oko Rožaja, a uz podršku Instituta alternativa (IA) obavljeno je i vrlo ospežno istraživanje kojim je kroz dokumentaciju, dobijenu od Uprave za sabraćaj putem slobodnog pristupa informacijama, pokazalo kako je neodgovornost institucija, prije političkih promjena 2020. godine, dovela do toga da ni poslije toliko vremena projekat nije završen i koliko je posla ostalo da se još obavi.

Građani Rožaja su vrlo nepovjerljivi kada se radi o ovom projektu, pogotovo ako se zna da je prva faza počela da se gradi početkom 2008. godine i trebalo je da bude završena do kraja iste godine.

Izvođač Konstruktor inženjering iz Splita je četiri godine nakon toga otišao u stečaj, a iz posla su se izvukli i podizvođači Integral inženjering iz Banja luke i u to vrijeme tek formirana podgorička kompanija Bemax.

Sarajevska firma Euro asfallt sa partnerima posao izgradnje druge faze i dovršetka prve, dobila je 2017. godine, kada je ministar već bio kadar Bošnjačke stranke (BS), Osman Nurković. Oko 20 miliona EUR bilo je opredijeljeno za taj poduhvat, iz kredita Evropske investicione banke (EIB).

Bosanci sa partnerima iz Crne Gore imali su roko od 730 dana, ili dvije godine da projekat privedu kraju, od uvođenja u posao, u decembru 2017. što je značilo da su ga morali završiti do kraja 2019. godine.

Nekoliko pehova, kao što je rušenje mosta Veliki Ibarac i urušavanje tunela Ibarac, zatim pandemija koronavirusa, kao i neriješeni imovinsko pravni odnosi, bili su navodno razlog zbog čega je taj rok produžavan dva puta, do kraja 2021. godine.

Bosanska firma ni ovaj rok za završetak zaobilaznice oko Rožaja nije ispoštovala, i povukla se iz posla kada je naplatila oko 17,5 miliona EUR, ali su im nove crnogorske vlasti naplatile penale u iznosu od preko milion.

Zaobilaznica počinje u mjestu Zeleni na ulazu u Rožaje iz pravca Srbije, obilazi urbano jezgro ovog gusto naseljnog grada, i završava se kod mosta Crnja, na izlazu iz grada Rožaja, gdje se navezuje na magistralni put prema Beranama.

Novi tenderi postavljaju u zadatak potencijalnim izvođačima rok za završetak radova ne kraći od 350, ali ni duži od 450 dana.

