Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neophodno je što više promovisati alternativno rješavanje sporova u privredi, kako bi ono postalo standard, saopštila je izvršna direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova, Maja Golović Vojinović.

Ona je rekla da, imajući u vidu da se radi o jednom potpuno fleksibilnom i efikasnom načinu rješavanja sporova, nudimo mnoge pogodnosti.

“Moderni pravni sistemi itekako poznaju ovakava način rješavanja sporova u privredi, koji predstavlja standard. Kod nas postoji blagi trend rasta, ali još to u rješavanju privrednih sporova nije na zadovoljavajućem nivou. Ovakvi skupovi imaju za cilj da promovišu i afirmišu alternativan način rješavanja sporova, koji privredi zaista pružaju brojne benefite“, navela je Golović Vojinović na okruglom stolu na temu Prednosti rješavanja privrednih sporova putem medijacije, koji je održan u prostorijama Naučno-tehnološkog parka u Podgorici.

Okrugli sto je organizovao Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Unijom poslodavaca (UPCG).

Iz UPCG su rekli da u vremenu u kojem se poslovanje odvija jako brzo i u kome tržište ne prašta sporost, neefikasnost i kašnjenja, potreba za iznalaženje novih, modernih i efikasnih načina za rješavanje sporova među privrednim subjektima postaje sve izraženije.

Generalna sekretarka UPCG, Suzana Radulović, rekla je da je činjenica da je pravosudni sistem opterećen brojnim izazovima, kao što su nedostatak sudija i opterećenost predmetima.

“Samim tim jasno je da je percepcija privrede, da je pristup pravdi jako spor i ograničen, sasvim opravdana”, kazala je Radulović.

Prema njenim riječima, u tom smislu su medijacija u privrednim sporovima i arbitraža jako važni pristupi, koji treba da budu sastavni dio jednog modernog efikasnog sistema pravne zaštite.

“Smatramo da medijacija u privrednim sporovima nije dovoljno zaživjela, da nije dovoljno prepoznata i da još uvijek postoje rezerve u smislu nedovoljnog povjerenja u nove mehanizme zaštite. Poruka sa ovog skupa je svakako da postoji potreba za što većim brojem rješavanja privrednih sporova pred Centrom za alternativno rješavanje sporova, jer oni nude brži, stručan način rješavanja spora, kao i značajno manje troškove u odnosu na sudske postupke”, kazala je Radulović.

Ona je navela da je važno napomenuti da se tim putem privredni sporovi rješavaju uz očuvanje jednog korektnog odnosa strana koje su u sporu u interesu obje strane, ali i očuvanju povjerenja koje je građeno godinama.

Kroz razmjenu mišljenja i analiza iz prakse, panelisti su ukazali na ključne prednosti medijacije u rješavanju privrednih sporova – od rasterećenja sudova i uštede vremena i troškova, brže donošenje odluka, bez višegodišnjih sudskih procesa i žalbenih postupaka, očuvanje reputacije kompanija što dovodi do očuvanja stabilnih i partnerskih odnosa među privrednim subjektima.

Skupu su prisustvovali predstavnici pravosuđa, advokature, akademske zajednice, kao i brojni članovi poslovne zajednice – članovi UPCG.

Okrugli sto predstavlja prvi u nizu zajedničkih događaja koji su predviđeni nedavno potpisanim Sporazumom o saradnji između Centra za alternativno rješavanje sporova i UPCG, usmjerenom ka jačanju kulture dijaloga i promociji medijacije među privrednim subjektima.

