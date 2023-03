Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna avio-kompanija, Air Montenegro, pripremila je promotivne cijene karata za putovanja ka francuskim gradovima.

“Iz Podgorice za Pariz, Nant ili Lion, karte u jednom pravcu mogu se kupiti po specijalnoj cijeni od 79 EUR, dok je za suprotan pravac cijena karte već od 119 EUR. Prtljag je uračunat u cijenu, a period putovanja od 1. aprila do 31. maja ove godine”, navodi se u saopštenju kompanije.

Ponovnim pokretanjem važnih linija, Air Montenegro omogućava našim građanima, ali i brojnim turistima, direktnu avio-povezanost između Francuske i Crne Gore.

„Kao doprinos strateškom nacionalnom cilju produženja sezone, omogućavamo specijalnu ponudu za turiste iz Francuske, ali dajemo mogućnost i našim građanima da po specijalnim cijenama putuju u Francusku u ovom periodu predsezone. Ovo je najava još jedne uspješne sezone i očekujemo dobru popunjenost letova ka toj evropskoj državi”, saopšteno je iz kompanije.

Očekuje se uskoro i najava letova ka još nekim gradovima u Normandiji, u saradnji sa lokalnim turoperatorima.

Sve informacije o destinacijama, datumima letova i cijenama avio-karata dostupne su na sajtu airmontenegro.com.

