Promet u trgovini na veliko u prošloj godini 3,79 milijardi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Promet robe u trgovini na veliko u Crnoj Gori u prošloj godini iznosio je 3,79 milijardi EUR, što je 7,3 odsto više u odnosu na 2023, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

“Najveće učešće u ukupnom prometu imale su robne grupe iz oblasti prehrane koje su činile 29,9 odsto ukupnog prometa u trgovini na veliko”, navodi se u saopštenju.

Statistika trgovine na veliko obuhvata i prikazuje promet preduzeća čija je osnovna djelatnost trgovina na veliko.

Promet robe u trgovini na veliko je vrijednost robe koju su preduzeća isporučila firmama unutrašnje trgovine, ostalim kompanijama za dalju preradu i velikim potrošačima za sopstvenu potrošnju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS