Projekta Air-park Berane oživjeće aerodrom i otvoriti nova radna mjesta

Podgorica, (MINA) – Projekat Air-park Berane oživjeće aerodrom, otvoriti nova radna mjesta i sa dvije fabrike imati multiplikativne efekte koji će biti mnogo šireg značaja, saopštio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je danas u Beranama sa predsjednikom Opštine Vukom Todorovićem i predstavnikom Elite Private Jet Service Majkom Štajnmilerom potpisao Memorandum za valorizaciju Aero parka Berane.

Iz Vlade su kazali da kompanija Elite Pivate Jet Service, u saradnji sa Future World Technologies, planira da ponovo stavi u funkciju Aero Park Berane i razviju prvi inovativni, samoodrživi aerodrom budućnosti.

“U okviru njihovog predloga radiće se i na nano solarnoj tehnologiji i prema trenutnom konceptu planirana investicija je 30 miliona EUR, dok je investicija u aerodrom planirana na iznos od 45 miliona, što znači da je ukupna planirana investicija 75 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Sve aktivnosti, kako se dodaje, biće realizovane u skladu sa Zakonom o javno privatnom partnerstvu i u saradnji sa opštinom Berane i nadležnim agencijama za pitanja vazdušnog saobraćaja.

Iz Vlade su kazali da će se, nakon potpisivanja Memoranduma, raditi na stvaranju administrativnih pretpostavki za realizaciju predmetne investicije u što kraćem roku.

“Učinićemo sve da se sve administrativne procedure završe u najbržem mogućem roku kako bi mogla da počne realizacija projekta koji ima širi državni značaj”, naglasio je Abazović.

Todorović istakao je da je ovo veliki dan za Berane i za cijelu Crnu Goru.

On je kazao da je e potpisivanje Memoranduma inicijalni korak u cilju rješavanja i stavljanja tačke na priču o akriviranju aerodroma u Beranama, za koji je dodao da će biti veliki ekonomski zamajac za razvoj cijele opštine.

Štajnmiler se zahvalio Abazoviću jer, kako je rekao, bez njega ne bi bili u Beranam.

“Zahvaljujem se Opštini Berane i mojoj porodici, što su svi radili na tome da ovdje danas stojimo pred vama i da ovaj projekat realizujemo”, naglasio je njemački investitor.

