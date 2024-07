Proizvodnja primarne energije ogrijevnog drveta 788,9 hiljada kubika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proizvodnja primarne energije ogrijevnog drveta, drvnog ostatka i sječke u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 788,91 hiljada metara kubnih, pokazuju podaci Monstata.

Proizvodnja peleta je, kako je saopšteno, iznosila 93,48 hiljada tona.

“Finalna potrošnja ogrijevnog drveta u sektoru domaćinstava iznosila je 510,7 hiljada metara kubnih, u sektoru industrije 50,96 hiljada kubika i ostalim sektorima 38,74 hiljade kubika”, navodi se u saopštenju.

Izvještaj Monstata koji se odnosi na bilans drvnih goriva sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodjeli drvnih goriva u Crnoj Gori u prošloj godini.

Izvještajne jedinice za bilans drvnih goriva su privredna društva koja se bave proizvodnjom drvnih goriva. Bilans drvnih goriva obuhvata i podatke iz statističkih istraživanja iz oblasti statistiku energetike, spoljne trgovine, industrije, saobraćaja i poljoprivrede.

Proizvodnja domaće primarne energije je oblik energije koji nije bio podvrgnut procesu konverzije ili transformacije (ugalj, nafta, prirodni gas, biomasa, ogrijevno drvo, hidro energija, geotermalna, energija vjetra i solarna energija).

