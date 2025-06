Proizvodi od zlata iz EU će moći na crnogorsko tržište i bez potpune usklađenosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proizvodi od zlata iz Evropske unije (EU) će, po pristupanju Crne Gore EU, moći na crnogorsko tržište i bez potpune usklađenosti sa crnogorskim pravilima, saopšteno je na radionici Princip uzajamnog priznavanja u EU.

Na radionici, koju su organizovali Zavod za metrologiju i projekat Centar za strateško-pravno savjetovanje za Crnu Goru (PLAC), koji finansira Evropska unija, objašnjeno je da će Crna Gora, po pristupanju EU, biti u obavezi da prizna predmete od dragocjenih metala koji su zakonito stavljeni na tržište bilo koje druge države članice koje imaju isti nivo zaštite potrošača, čak i ako ne ispunjavaju u potpunosti sve tehničke zahtjeve koji važe u Crnoj Gori.

“To znači da inspektori više neće zabraniti plasman takvih proizvoda, osim, izuzetno, u slučajevima kada postoji opravdan razlog javnog interesa, poput zaštite potrošača i poštene trgovine”, navodi se u saopštenju.

Radionicu je vodila ekspertkinja projekta PLAC, Natalija Jovanović, a okupila je predstavnike Zavoda, Ministarstva ekonomskog razvoja i tržišne inspekcije.

Kao institucija koja ima važnu ulogu u infrastrukturi kvaliteta, Zavod za metrologiju organizovao je ovu radionicu sa ciljem jačanja kapaciteta institucija koje će u budućnosti primjenjivati pravila jedinstvenog tržišta Evropske unije, kroz tehničke propise, nadzor i ocjenu usaglašenosti predmeta od dragocjenih metala.

„Uzajamno priznavanje je temelj funkcionalnog jedinstvenog tržišta EU. Njegova suština je jednostavna: ako je neki proizvod zakonito stavljen na tržište jedne članice EU, on mora imati pravo pristupa tržištima drugih članica. Time se izbjegava dvostruko ispitivanje, nepotrebne dozvole i dodatni troškovi za privredu“, objasnila je Jovanović.

Za Crnu Goru, kako je dodala, to znači da moramo već sada pripremati administraciju, posebno inspekcijske službe u cilju pravilne primjene principa uzajamnog priznavanja proizvoda u oblasti predmeta od dragocjenih metala.

“Važno je znati da se ne radi o snižavanju standarda, već o uzajamnom prihvatanju različitih tehničkih rješenja država članica koja zadovoljavaju isti cilj – zaštitu potrošača i javnog interesa“, rekla je Jovanović.

Tokom predavanja, učesnici su se upoznali sa članovima 34–36 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Direktivom (EU) 2015/1535, Uredbom (EU) 2019/515, kao i praktičnim koracima koje Crna Gora treba da sprovede kako bi bila spremna za efikasnu primjenu ovih propisa u oblasti predmeta od dragocjenih metala. Obrađeni su i izazovi u praksi, kao i obaveza Crne Gore da u budućnosti uspostavi sistem notifikacije tehničkih propisa prema EU, kako bi se izbjegle barijere za slobodnu trgovinu.

Posebna pažnja posvećena je i praksi Suda pravde EU, uključujući važne presude koje se odnose na uzajamno priznavanje u specifičnoj oblasti predmeta od dragocjenih metala.

Na radionici je analizirano kako se pravna tumačenja ovih presuda mogu odraziti na inspekcijski nadzor u Crnoj Gori, kao i koje proceduralne promjene će biti potrebne u budućnosti kako bi se osigurala njihova dosljedna primjena.

“Ova radionica predstavlja još jedan korak u jačanju kapaciteta domaćih institucija za primjenu evropskih pravila, posebno u kontekstu priprema za punopravno članstvo Crne Gore u EU”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS