EPCG i Đukanović proglašeni krivima zbog odobrenja popusta za materijalno ugrožene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) i predsjednik Odbora direktora te kompanije Milutin Đukanović proglašeni su krivima jer su odobrili popust na račune za struju penzionerima sa penzijom nižom od 222 EUR i nezaposlenima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, saopšteno je iz EPCG.

Iz EPCG izrazili su nezadovoljstvo tom presudom Suda za prekršaje, kojom je kompanija dužna da plati kaznu od pet hiljada EUR, a Đukanović, kao odgovorno lice u preduzeću, u iznosu od 500 EUR.

„Stav poslovodstva EPCG je da takvo rješenje Suda za prekršaje, kao nezakonito, ne može opstati u našem pravnom sistemu“, navodi se u saoopštenju.

Iz EPCG su rekli da, bez namjere da prejudiciraju ishod, vjeruju da će takvu ocjenu dati i Viši sud u postupku po žalbi te kompanije.

„Smatramo da smo, kao najvažnija kompanija u državi, pored standardnih obaveza u vidu stabilne proizvodnje i urednog snabdijevanja električnom energijom, dužni i da, na fonu društvene odgovornosti, konstantno vodimo računa o potrebama i statusu naših kupaca i izražavamo poseban senzibiltet prema građanima, budući da zbog njih postojimo“, naveli su iz EPCG.

Kako su kazali, to se nesumnjivo odnosi i na nastojanje da se kroz politiku popusta osjetljivim kategorijama stanovništva, kakve su penzioneri sa nižim primanjima i nezaposleni, omogući što lakši prolazak kroz veoma kritičan period, kakav je bio i onaj obilježen pandemijom COVID-19.

„Pitamo se, dakle, da li je kažnjavanje društvene odgovornosti dobar način da se stimuliše briga o opštem dobru“, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su poručili da će nastaviti da vode računa o dobrobiti građana Crne Gore.

„A nadamo se da će i institucije sistema biti na visini zadatka i da će im briga o opštem interesu ubuduće biti na prvom mjestu, kako ne bismo dolazili do situacija poput ove, u kojima se očigledno nastoji kazniti društveno odgovoran odnos“, naveli su iz te kompanije.

