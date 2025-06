Prodate akcije Hipotekarne banke za skoro 75 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Montenegroberzi je danas prodato 74,9 odsto akcija crnogorske Hipotekarne banke za 74,98 miliona EUR.

Kupac je, kako prenose mediji, AIK grupa srpskog biznismena Aleksandra Kostića.

Cijena akcije iznosila je 9,77 EUR, dok je ukupno podato 7,67 miliona dionica.

AIK grupa je prošle sedmice dobila saglasnost Centralne banke (CBCG) za preuzimanje većinskog vlasništva u Hipotekarnoj banci.

