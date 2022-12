Procjene rasta potražnje podržavaju cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima, nakon što su Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavile procjene oporavka potražnje u narednoj godini.

Cijena barela na londonskom tržištu je nešto prije podna porasla u odnosu na prethodno zatvaranje 76 centi na 81,44 USD. Na američkom tržištu barel je takođe bio u plusu, 80 centi na 76,19 USD.

Prema ugovorima kojima se trgovalo na londonskom tržištu za isporuke u narednom mjesecu, barel je skuplji nego za kasnije isporuke, što ukazuje da popušta zabrinutost za preveliku ponudu, prenosi Hrportfolio.

OPEC je u prognozi za narednu godinu naveo da očekuje rast potražnje za naftom za 2,25 miliona barela dnevno tokom naredne godine, na 101,8 miliona barela dnevno, uz potencijalni rast u najvećoj svjetskoj uvoznici Kini.

IEA je, zbog oporavka kineske potražnje za naftom u narednoj godini, povisila svoju procjenu rasta potražnje za 1,7 miliona barela dnevno, na ukupno 101,6 miliona barela dnevno.

Indeks potrošačkih cijena u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) povećao se u novembru 0,1 odsto, nakon rasta od 0,4 odsto u prethodnom mjesecu, pojačavši nade u usporavanje rasta kamatnih stopa, što bi zauzvrat moglo podržati cijene nafte.

Cijene nafte podržava curenje i prekid rada naftovoda Keystone korporacije TC Energy, koji dnevno isporučuje 620 hiljada barela kanadske sirove nafte u SAD. Zvaničnici su objavili da će radovi čišćenja trajati najmanje nekoliko sedmica.

Veći rast cijena ograničavaju i naznake da su američke zalihe sirove nafte u prošloj sedmici porasle za 7,8 miliona barela.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica iznosila 78,34 USD, što znači da je bila viša 3,4 USD u odnosu na prethodno trgovanje.

