Procjene o nedovoljnom snabdijevanju podigle cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na preko 93 USD, zbog procjena o nedovoljnom snabdijevanju u zimskim mjesecima koje je zasjenilo zabrinutost zbog posustajanja ekonomskog rasta i povećanje zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 1,45 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 93,38 USD. Na američkom tržištu cijena barela je bila u plusu 1,38 USD, dostigavši 89,9 USD, prenosi Hina.

“Saudijska Arabija i Rusija odlučile su da smanjuju snabdijevanje do kraja godine, za ukupno 1,3 miliona barela dnevno, što će dovesto do deficita na tržištu u četvrtom tromjesečju”, prognozirala je u srijedu Međunarodna agencija za energiju (IEA).

I Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) prognozirala je deficit u snabdijevanju do kraja godine, ako proizvođači nastave da smanjuju snabdijevanje.

“Cijene nafte podržava strah za snabdijevanje, jer proizvođači odlučno ustraju u ograničenju proizvodnje”, konstatovala je Priyanka Sachdeva iz Phillip Nove.

Analitičari ANZ Researcha kazali su da se definitivno nameće zaključak da će tržište nafte biti tijesno snabdjeveno u naredna dva do tri tromjesečja, jer se snabdijevanje i dalje ograničava, a potražnja je snažna.

OPEC je odvojeno naglasio da procjene zasnovane na podacima ne podržavaju projekciju IEA-e da će potražnja za fosilnim gorivima dostići vrhunac u 2030. godini.

Procjene o nedovoljnom snabdijevanju potisnule su u drugi plan posustajanje aktivnosti u Kini zbog slabe strane i domaće potražnje i snižene prognoze ekonomskog rasta u eurozoni.

Evropska centralna banka (ECB) ponovo je u četvrtak podigla ključne kamatne, ali je naglasila da se ciklus zaoštravanja kamatnih stopa možda bliži kraju, s obzirom na posustajanje potražnje i ekonomije u zoni primjene zajedničke evropske valute.

Trgovci su zanemarili i rast zaliha sirove nafte u SAD-u u prošloj sedmici, za četiri miliona barela, zbog pojačanog uvoza i proizvodnje.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu poskupio 97 centi, na 94,09 USD.

