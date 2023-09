Procjene o deficitu u snabdjevanju podigle cijene nafte iznad 94 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak iznad 94 USD budući da su se ulagači usredsredili na procjene o deficitu u snabdjevanju do kraja godine nakon odluke Saudijske Arabije i Rusije o produženju perioda smanjenih isporuka.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 62 centa nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 94,55 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 72 centa višoj cijeni, od 91,45 USD, prenosi Hina.

Trgovci su se i na početku sedmice fokusirali na najavu Saudijske Arabije i Rusije da će smanjivati proizvodnju, ukupno 1,3 miliona barela dnevno, do kraja godine.

Zbog tog ograničenja tržište bi u četvrtom tromjesečju moglo bilježiti deficit u snabdjevanju od dva miliona barela dnevno, a naknadno smanjenje zaliha moglo bi ga izložiti novim skokovima cijena u narednoj godini, naveli su u bilješci analitičari ANZ-a.

Značajniji rast cijena spriječila je kontinuirana zabrinutost za potražnju. Ključni je rizik Kina, koju mnogi smatraju motorom rasta potražnje. Njena privreda se sporo oporavlja od pandemijskih ograničenja, ali uvoz nafte i dalje je snažan.

Niz podsticajnih mjera i ljetni period putovanja podržali su u avgustu oporavak kineske industrijske proizvodnje i potrošnje, a rafinerije su pojačale preradu, podstaknute visokim izvoznim maržama.

“Zapanjuje činjenica da cijene nafte uporno rastu, uprkos zabrinutosti zbog slabije potražnje u Evropi i Kini čije privrede ozbiljno posustaju, što pokazuje koliko je snabdjevanje tijesno”, rekao je Marios Hadjikyriacos iz XM-a.

U ovoj sedmici fokus će biti na sjednici američke centralne banke.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u petak poskupio 1,17 USD, na 96,87 USD.

