Privrednicima predstavljeni ključni programi podrške

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ključni programi podrške privredi za ovu godinu, koji se odnose na razvoj privrede, jačanje zanatstva i podsticanje inovacija, predstavljeni su privrednicima u Privrednoj komori (PKCG).

Predstavnici ministarstava ekonomskog razvoja i regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama i Fonda za inovacije, predstavili su na sjednici Odbora udruženja malih i srednjih preduzeća PKCG raspoložive mogućnosti za unapređenje konkurentnosti domaćih preduzeća.

Sekretar Odbora, Vesko Dragićević, istakao je važnost sveobuhvatnog pristupa u unapređivanju poslovnog okruženja mikro i srednja preduzeća u Crnoj Gori.

On je, kako je saopšteno iz PKCG, kao jedan od ključnih prioriteta naveo olakšavanje pristupa finansijama, što predstavlja temelj za dalji razvoj ovih preduzeća.

Poseban akcenat stavio je na potrebu unapređivanja postojećih programa podrške konkurentnosti i investicionim aktivnostima, kroz značajnija budžetska izdvajanja i širu lepezu dostupnih mjera.

Predstavnice Ministarstva ekonomskog razvoja, Ivana Zečević i Marina Šaković, kazale su da Program za unapređenje konkurentnosti ima za cilj dalji razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća i povećanje njihove produktivnosti, posebno kroz tri programske linije – unapređenje kapaciteta u prehrambenoj industriji, podršku ženskom preduzetništvu i podsticaj održivog zdravstvenog razvoja.

Ukupni budžet programa iznosi 3,5 miliona EUR.

One su istakle da je, kao novi pravac, uvedena programska linija za podsticaj održivog zdravstvenog razvoja, osmišljena kao pilot inicijativa s budžetom od 150 hiljada EUR.

“Ideja je proistekla iz potrebe da se Crna Gora prepozna kao destinacija koja spaja liječenje, odmor i rekreaciju, a kroz ovu liniju podržava se proizvodnja prirodnih preparata, medicinskih instrumenata i materijala koji se koriste u zdravstvenom turizmu”, navodi se u saopštenju.

Za prehrambenu industriju opredijeljena je posebna linija podrške namijenjena isključivo preduzećima registrovanim u ovom sektoru.

Jasno su definisane šifre djelatnosti koje će biti podržane, kako bi se unaprijedili proizvodni kapaciteti i kvalitet domaće hrane, s posebnim fokusom na lokalne proizvođače i održive modele razvoja.

Posebna pažnja posvećena je i ženama u preduzetništvu, koje već godinama predstavljaju značajan dio ekonomskog razvoja.

Kroz program kombinovane finansijske i mentorsko-obrazovne podrške, ženama se pruža konkretna pomoć u pokretanju i jačanju sopstvenih biznisa, čime se stvara stabilniji i raznovrsniji preduzetnički ekosistem.

Novina u svim programskim linijama je uvođenje jasno definisanih kriterijuma za evaluaciju prijava, čime se prelazi sa principa “ko prvi – njegova podrška” na transparentno bodovanje, kako bi se svim preduzećima pružila jednaka prilika za uspješno učešće.

Cjelokupan proces apliciranja i refundacije digitalizovan je, a pravo prijave imaju i novoosnovana preduzeća.

Program za podršku razvoju zanatstva predstavila je Lidija Radović iz Ministarstvo ekonomskog razvoja, istakavši ga kao važan segment očuvanja tradicionalnih vještina i njihovog pretvaranja u savremene preduzetničke aktivnosti.

Ova podrška ima za cilj da ojača lokalne zanatlije, poveća njihovu konkurentnost i omogući plasman proizvoda na šire tržište.

Državna sekretarka Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, Mirsada Bošnjak, istakla je da je strateško usmjerenje Vlade i tog resora kreiranje programa podrške koji će doprinijeti jačanju privrednih aktivnosti i unapređenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Ona je posebno naglasila važnost direktne komunikacije sa privrednicima i lokalnim zajednicama kako bi se identifikovale ključne šanse za rast i predložile konkretne mjere podrške.

“Kada govorimo o ekonomskom razvoju, moramo prepoznati šanse i ponuditi jasne programe podrške, posebno u pravcu jačanja domaće proizvodnje”, poručila je Bošnjak.

Predstavnici Fonda za inovacije detaljno su upoznali privrednike sa širokim spektrom mjera i mogućnosti za jačanje inovativnih kapaciteta preduzeća i start up-ova u Crnoj Gori.

Privrednici su pozdravili najavljeno sprovođenje svih prezentovanih programa, ocjenjujući ih kao snažan impuls za modernizaciju, inovativnost i inkluzivan razvoj crnogorske privrede.

