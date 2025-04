Privredni sud: Sve odluke donijete u skladu sa zakonom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve odluke Privrednog suda, kako su saopštili njegovi predstavnici, u vezi sa stečajem kompanije Montenegro Airlines (MA) su u skladu sa Zakonom o stečaju.

„Naime, sve odluke suda su, u skladu sa Zakonom o stečaju, objavljene na oglasnoj tabli suda, a ona pismena, za koje je to Zakonom predviđeno, i u dva dnevna lista koja se objavljuju na teritoriji Crne Gore“, navodi se u saopštenju Privrednog suda.

Oni su u reagovanju na navode bivših zaposlenih radnika rekli da se ne slažu sa mišljenjem NVO Montenegro Airlines da je postupak vođen na netransparentan način.

„Privredni sud Crne Gore je, odgovarajući na pitanja novinara, u više navrata izvještavao javnost o postupanju u navedenom predmetu. Takođe, Zakonom je predviđeno pravo stranka u postupku da podnesu zahtjev za uvid u spise predmeta, a to pravo nijednom nije uskraćeno strankama“, navodi se u saopštenju.

U krajnjem, u spisima predmeta ne postoji nijedan prigovor na radnje stečajnog upravnika ili suda o kojem nije odlučeno.

U cilju transparentnosti postupka, Privredni sud pozvao je sve koji za to imaju pravni interes da se obrate sudu radi dobijanja tačnih, potpunih i pravovremenih informacija u vezi sa predmetnim stečajnim postupkom.

Iz Privrednog suda su podsjetili da je stečajni postupak nad stečajnom dužnikom Montenegro Airlines otvoren je 28. aprila 2021. godine, zbog neizmirenog duga u iznosu od 11,93 miliona EUR.

Postupak se sprovodi bankrotstvom, a u toku postupka došlo je do promjene postupajućeg sudije i stečajnog upravnika.

„U dosadašnjem toku postupka unovčen je dio stečajne mase za iznos od 2,12 miliona EUR. U toku je prodaja preostale pokretne imovine, rezervnih djelova za vazduhoplove Fokker i Embraer, dok je prodaja dijela stečajne mase koja se sastoji od nepokretnosti, uslovljena prethodnim rješavanjem spornih imovinsko pravnih pitanja na nepokretnostima, u kom pravcu su u toku parnični, odnosno upravni postupci“, navodi se u saopštenju.

U dosadašnjem toku postupka nije vršena dioba, odnosno još nijesu namirivani povjeroci, iz razloga što se pred Privrednim sudom još vodi određeni broj parničnih postupaka u kojima se utvrđuje osnovanost potraživanja bivših zaposlenih iz rada i po osnovu rada.

„Navedeni postupci će predstavljati prioritet u radu suda u narednom periodu, kako bi se po njihovom pravosnažnom okončanju moglo pristupiti diobi i namirenju stečajnih povjerilaca“, zaključuje se u saopštenju.

