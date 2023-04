Privredni sud odbio zahtjev Bana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sud odbio je zahtjev kompanije Pomorski saobraćaj, biznismena Dejana Bana, da se donese privremena mjera kojom bi im se omogućilo nesmetano korišćenje dijela morskog dobra za obavljanje trajektne linije.

Ta informacija se navodi u rješenju u koje su Vijesti imale uvid.

Banova kompanija tužila je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zahtijevajući donošenje privremene mjere.

List piše da je time uprava Morskog dobra uspjela i pred sudom da dokaže da je zakonski preuzela trajektnu liniju Kamenari – Lepetane.

