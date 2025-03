Usvojena Mapa puta finansijskog sektora ka održivim finansijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet za finansijsku stabilnost usvojio je danas Mapu puta finansijskog sektora ka održivim finansijama, u cilju usklađivanja poslovanja finansijskog sistema Crne Gore sa evropskim i globalnim standardima održivog razvoja i ESG principima.

Sjednicom je predsjedavala guvernerka Centralne banke (CBCG) i predsjedavajuća Savjeta, Irena Radović, a prisustvovali su joj članovi – ministar finansija Novica Vuković, predsjednik Komisije za tržište kapitala,Željko Drinčić i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Marko Ivanović.

Na poziv Radović, sjednici je prisustvovao i direktor Fonda za zaštitu depozita, Vojin Vlahović.

„Dokument Mapa puta finansijskog sektora ka održivim finansijama pruža strukturisan pristup integraciji ekoloških, društvenih i upravljačkih kriterijuma u finansijsko odlučivanje, jačanju ekonomske otpornosti i podsticanju društvene jednakosti, čime se daje značajan doprinos tranziciji cjelokupnog društva ka održivom razvoju“, navodi se u saopštenju CBCG.

Mapa puta stavlja poseban akcenat na jačanje institucionalnih kapaciteta, intenziviranje međusektorske saradnje i kreiranje podsticajnog okruženja za upravljanje klimatskim i rizicima povezanim sa prirodom i usvajanje ESG prakse.

Njenu implementaciju pratiće Savjet za finansijsku stabilnost, a u ovom procesu će učestvovati CBCG, Komisija za tržište kapitala, Agencija za nadzor osiguranja, Ministarstvo finansija, banke, osiguravajuće kompanije, investicioni fondovi i ostale institucije finansijskog sistema.

Na sjednici je razmatrana i Informacija o stanju finansijske stabilnosti za četvrti kvartal, u kojoj se navodi da je crnogorska ekonomija, prema preliminarnim podacima, ostvarila rast od tri odsto u prošloj godini.

„Ovaj rezultat je posljedica pozitivnih kretanja u sektoru trgovine na malo, građevinarstva i saobraćaja. U turizmu je, međutim, zabilježen blagi pad broja dolazaka i broja noćenja turista“, dodaje se u saopštenju.

CBCG informisala je Savjet da je, uz podršku Svjetske banke (SB), formirala Radnu grupu za izradu zakonskih izmjena u cilju uvođenja elektronske mjenice, čime se pokreće važna reforma usmjerena ka modernizaciji platnog sistema i usklađivanju sa međunarodnim standardima.

Javne finansije su tokom prošle godine ocijenjenje kao relativno stabilne, uz smanjenje javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP).

Bankarski sektor je ostao stabilan, likvidan i solventan, uz nastavak rasta depozita.

U Informaciji je konstatovano i da je izloženost bankarskog sektora sistemskim rizicima na kraju prošle godine bila na umjerenom nivou, uz prisustvo rizika ciklične prirode.

