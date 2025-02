Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je premijer Milojko Spajić saopštio da će Vlade nastaviti da smanjuje poresko opterećenje na svim nivoima.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je 1,5 odsto na 1.221,82 poena, a MONEX 0,8 odsto na 18.035,23 boda.

Promet je iznosio 12,15 hiljada EUR i bio je 2,9 puta manji od prošlosedmičnog.

Spajić je na panelu u okviru foruma Biznis agenda 2025, koji je organizovala Unija poslodavaca (UPCG), kazao da država nije tu da opterećuje građane i privredu.

„Državni aparat treba da je što manji, efikasan i da se digitalizuje maksimalno. Naša poreska filozofija je ta da hoćemo da podsticaj privrede i države ujedinimo. Kad privreda ima velike prihode i država da ima velike prihode“, rekao je Spajić.

On je na panelu pod nazivom Kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta: održivost, konkurentnost i inovacije, rekao da su programske reforme Evropa sad 1 i 2 bile značajne, jer su se država i privreda borile za isti cilj.

„Nekada je plaćanje poreza toliko teško i nije jednostavno platiti porez u Crnoj Gori. Da mene sad pitate kako se plaća porez, za neke od poreza ne bih znao. To su procedure i procedure i neka papirologija. U Singapuru, ja sam plaćao poreze sa tri klika. To je toliko jednostavno bilo da vas je sramota da ne platite porez. To treba Crna Gora da uradi“, poručio je Spajić.

On je dodao da se slaže sa svih deset preporuka UPCG koje treba da doprinesu da Crna Gora bude konkurentnija i da ponudi povoljniji poslovni ambijent.

Ove sedmice ojačala je dionica Hipotekarne banke 9,4 odsto na 9,3 EUR, Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera 2,7 odsto na 7,21 i Crnogorskog elektroprenosnog sitema (CGES) 0,8 odsto na 1,32 EUR.

Gubila je Port of Adria 9,6 odsto na 33 centa i Elektropriveda (EPCG) 0,2 odsto na 5,51 EUR.

Nepromijenjenu cijenu akcije zadržali su Jugopetrol 15 EUR, Poslovno-logistički centar Morača pet EUR, IGM Račice Tivat dva EUR i Tara Aerospace Mojkovac jedan EUR.

Sedmicu je obilježio i opšti bojkot Voli marketa. Iz kompanije Voli, povodom najavljenog bojkota, obavijestili su domaće proizvođače da će smanjiti dogovorene količine otkupa domaćih proizvoda.

Alternativa Crna Gora zatražila je od Ministarstva ekonomskog razvoja da predloži konkretne mjere i hitno reaguje na zabrinjavajuću situaciju u vezi sa visokim cijenama osnovnih životnih namirnica.

Iz Alternative su saopštili da su se, u ime građana, obratili Ministarstvu ekonomskog razvoja i resornom ministru, Niku Gjeloshaju.

Iz Alternative su rekli da su građani kroz organizovani bojkot marketa poslali jasnu poruku da ne pristaju na neodrživu ekonomsku situaciju, koja direktno pogađa standard svakog pojedinca u državi.

Gjeloshaj je kazao da bojkot trgovina nije rješenje, naglasivši da ne brani kompaniju Voli, nego rad Vlade i odluke ministarstva na čijem je čelu.

„Branim, i braniću dok sam u Vladi, odluke i rad Vlade za koje glasam i, naravno, odluke ministarstva koje vodim, a koje je ostvarilo fantastične rezultate u zadnjih godinu dana“, naveo je Gjeloshaj na Facebook-u.

Prema njegovim riječima, Vlada i Ministarstvo ekonomskog razvoja su zaustavili inflaciju i rast cijena.

Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, pozvao je sve društvene aktere u zemlji da konkretnim rješenjima utiču na smanjenje cijena u Crnoj Gori.

On je nedavno Vladi Crne Gore uputio Inicijativu za preduzimanje deset hitnih mjera, čija bi primjena omogućila smanjenje cijena i poboljšanje standarda građana u našoj zemlji.

Ove sedmicje je i predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, najavio da će inicirati tematsku sjednicu o problematici cijena u trgovačkim lancima.

Iz EPCG su ove sedmice saopštili da su radovi na agregatu A6 u hidroelektrani (HE) Perućica u potpunosti završeni. Taj remontni zahvat značajno doprinosi efikasnosti i dugoročnoj održivosti HE.

Takođe, Skupština je usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pristupanju Instrumentu između EU i Crne Gore o posebnim aranžmanima za sprovođenje podrške Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta za reforme i rast, čime je ispunjen jedan od ključnih koraka u implementaciji Plana rasta.

Crna Gora je time na korak do prve isplate iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

