Raditi na poboljšanju i razvoju e-usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani i privrednici su uglavnom upoznati sa dostupnim elektronskim uslugama javne uprave, ali je u kontinuitetu neophodno raditi na pobošljanju postojećih i razvoju novih servisa, pokazao je Izvještaj o stepenu zadovoljstva građana postojećim e-uslugama javne uprave i preferencijama korisnika.

Istraživanje, koje je već drugu godinu zaredom, kroz projekat E usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na covid-19 sprovela agencija CEED Consulting, pokazalo je da građani i privrednici žele jednostavne i funkcionalne e-usluge koje na jednom mjestu pružaju cjelovito a ne parcijalno rješenje, odnosno mogućnost da se kompletna usluga obavi online.

Projekat finansira Evropska unija u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvom javne uprave Crne Gore.

„Građani i privrednici su uglavnom upoznati sa dostupnim elektronskim uslugama javne uprave ali je u kontinuitetu neophodno raditi na poboljšanju postojećih i razvoju novih elektronskih servisa, na povećanju informisanosti i digitalnih vještina građana, uz jačanje digitalnih kapaciteta zaposlenih u javnoj upravi kako bi bolje razumjeli potrebe građana i biznis zajednice, te raditi na uključivanju lokalnih samouprava u digitalni ekosistem“, navodi se u istraživanju.

Sa prezentacije izvještaja je poručeno da razvoj cjelovitih e-usluga omogućava redefinisanje odnosa između e-Uprave, građana, lokalne samouprave i biznis zajednice prema snažnijem partnerstvu, koje u većoj mjeri uključuje građane u procese donošenja odluka i podstiče razvoj njihovih digitalnih vještina i znanja.

Istraživanje pokazuje da e-usluge često koristi 40,6 odsto građana/ki, što je šest odsto manje u odnosu na prošlu godinu. Kao najčešće razloge za nekorišćenje usluga građani/ke navode nedostatak potrebe za e-uslugama, 55,9 odsto, manjak tehničkog znanja 19 odsto i povjerenja da će posao biti završen 15,1 odsto, kao i sklonost ka tradicionalnom modelu upotrebe usluga 20,7 odsto.

„Neinformisanost građana/ki o mogućnostima e-usluga 23,9 odsto, a posebno porast 9,1 odsto u odnosu na prethodno istraživanje ukazuje na potrebu snažnijeg informisanja javnosti o prednostima korišćenja e-usluga javne uprave“, navodi se u istraživanju.

Na planu ljudskog kapitala istraživanje je pokazalo da kada su u pitanju digitalne vještine, srednji nivo znanja ima približno isti broj muškaraca i žena odnosno 39,6 odsto muškaraca i 40,2 odsto žena, dok visok nivo znanja ima 19,2 odsto muškaraca i 21,7 odsto žena. Među ispitanicima/cama bez vještina u korišćenju interneta dominiraju stanovnici sjevera Crne Gore, što ukazuje na neophodnost ulaganja u IT obrazovanje i podizanje životnog standarda na sjeveru zemlje.

„Skoro polovina ispitanika/ca ima povjerenja u sigurnost e-usluga javne uprave. Tri četvrtine njih je uglavnom ili u potpunosti zadovoljno e-uslugama, kao i u prethodnoj godini istraživanja, pri čemu e-usluge najviše koriste ispitanici od 25 do 34 godine starosti, njih 16,3 odsto, a najmanje stariji od 55 godina“, pokazao je izvještaj.

U odnosu na istraživanje iz 2021. godine, došlo je do promjene u pogledu načina informisanja, pa se putem portala e-Uprave informiše tek svaki peti građanin/ka, dok su najčešći izvori informisanja o administrativnim uslugama članovi porodice, prijatelji i kolege, odnosno društvene mreže i mediji.

„Smanjen je broj građana/ki koji smatraju da će odlaskom na šalter brže riješiti zahtjev, s tim da više žena u odnosu na muškarce očekuje da odlazak na šalter ubrzava proces. Više od dvije trećine ispitanika/ca vjeruje da e-usluge javne uprave skraćuju vrijeme i štede novac, dok svaki treći smatra da je potrebno više medijski promovisati e-usluge“, navodi se u istraživanju.

Prošlogodišnji sajber napad kod 47,4 odsto ispitanika/ca nije uticao na povjerenje u javnu upravu, dok je kod 49,8 odsto izazvao pad povjerenja.

„U narednom periodu najveći broj građana/ki bi želio da se izdavanje, odnosno promjenu lične karte može izvršiti elektronskim putem, dok se od usluga koje su tokom prošle godine najviše realizovali/e na taj način ističu digitalna Covid potvrda 25,7 odsto, uvid u rezultate laboratorijskih nalaza 18,8 odsto i provjera podataka u biračkom spisku 17,9 odsto“, precizira se u izvještaju.

Kada je riječ o biznis zajednici, istraživanje pokazuje da informisanost o dostupnim e-uslugama namijenjenim privredi nije unaprijeđena u odnosu na prehodni period. Preduzeća su manje koristila e-usluge, a kao razloge 70,3 odsto navodi da za to nijesu imali potrebe, dok trećina ili 32 odsto i dalje nije upoznata sa mogućnostima.

„Ni kod preduzeća, portal e-Uprava više nije primarni izvor informisanja o dostupnim e-uslugama, već se biznis zajednica u čak 43,1 odsto slučajeva uglavnom informiše u direktnom kontaktu sa partnerima i prijateljima“, navodi se u izvještaju.

Zadovoljstvo e-uslugama koje su koristili tokom prošle godine, izrazilo je 86,2 odsto korisnika, u odnosu na 82 odsto prema podacima iz 2021. No iako je efikasnost pružanja e-usluga unaprijeđena, izostanak povratne informacije o statusu podnešenih zahtjeva primarni je razlog nezadovoljstva korisnika.

„Prema njihovom mišljenju, vrijeme i novac više nijesu presudan faktor za korišćenje e-usluga, već su u fokusu fleksibilnost i efikasnost usluga, što pokazuje mišljenje 48,7 odsto ispitanika u odnosu na 31,7 odsto iz prethodnog istraživanja. Većina smatra da je potrebno omogućiti pristup svim elektronskim uslugama na jednom mjestu i pojednostaviti korišćenje svih portala preko kojih se obavljaju usluge javne uprave“, navodi se u saopštenju.

U odnosu na prošlogodišnje istraživanje, primjetan je pad zadovoljstva predstavnika biznis zajednice onlajn komunikacijom sa službenicima javne uprave. Ipak, sve je manje onih koji smatraju da će zahtjev biti brže riješen odlaskom na šalter, 18,3 odsto, u korist preduzetnika koji smatraju da je online servis efikasniji 21,6 odsto.

„Nivo povjerenja u sigurnost e-usluga javne uprave opao je 19 odsto, što se može dovesti u vezu sa sajber napadom, sa kojim je upoznat skoro svaki drugi ispitanik/ca iz biznis zajednice. Tokom sajber napada preduzeća su se suočila sa usporenim poslovanjem ili nemogućnošću da koriste usluge javne uprave“, pokazao je izvještaj.

Većina ili 79,9 odsto ipak nije zabilježila smanjenje prihoda, dok je jedna petina preduzeća prijavila uvećane rashode. I pored prolongiranog efekta posledica sajber napada, trećina ispitanika, 30,4 odsto, nije izgubila povjerenje u javnu upravu, dok je potreba za direktnom komunikacijom prilikom korišćenja različitih usluga i dalje prisutna.

„Od e-usluga koje se najviše koriste e-fiskalizacija bilježi porast broja korisnika 89,7 odsto u odnosu na 77,4 odsto iz prošle godine. Među uslugama koje bi preduzeća najviše voljela da koriste u budućnosti, izdvajaju se elektronsko plaćanje administrativnih taksi, prijave i odjave radnika i druge promjene u vezi sa zaposlenjem“, navodi se u saopštenju.

U istraživanju se zaključuje da proaktivan odnos s građanima i biznis zajednicom, uključujući dvosmjernu komunikaciju i alate za građansku participaciju prilikom kreiranja e-usluga, spona je između javne uprave i korisnika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS