Puna podrška britanske Uprave prihoda i carina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Britanska Uprava prihoda i carina je posredstvom britanske ambasade u Podgorici dala punu podršku crnogorskoj Upravi prihoda i carina (UPC) u vidu ekspertske podrške i vrijednih donacija.

Vršilac dužnosti direktora UPC, Vladimir Bulajić, sastao sa u srijedu sa britanskom ambasadorkom Karen Maddocks i britanskim oficirom za vezu za privredni i finansijski kriminal.

“Tokom sastanka je posvećena posebna pažnja izazovima sa kojima se crnogorska carinska služba susrijeće, te mogućnostima daljeg unaprjeđenja postojeće dobre saradnje”, navodi se u saopštenju UPC.

Maddocks je rekla da joj je drago što je upoznala Bulajića, napominjući da na tu funkciju dolazi nakon godina iskustva u Upravi.

“Impresionirana sam njegovom ambicijom da ojača transparentnost i političku nezavisnost unutar ove organizacije. Crnoj Gori su potrebne jake, nezavisne institucije za sprovođenje zakona, kako bi spriječila i uhvatila se u koštac sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Nadamo se da će naša buduća saradnja dati veće rezultate, posebno u vezi sa uništavanjem zaplijenjenog nelegalnog duvana”, dodala je Maddocks.

To je, kako je navela, u zajedničkom interesu privreda dvije zemlje i nacionalne bezbjednosti.

“Mi smo spremni da podržimo napore crnogorske Vlade u procesu sigurnog skladištenja i uništenja nezakonite robe”, zaključila je Maddocks.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS