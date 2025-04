Pokrenuli peticiju za očuvanje Velike plaže

Podgorica, (MINA-BUISNESS) – Nevladine organizacije, predvođene Centrom za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), pokrenule su peticiju u borbi za očuvanje Velike plaže i poštovanje njene zaštite na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Iz CZIP-a su rekli da je pokretanje peticije prvi korak u borbi za očuvanje Velike plaže, kao i uključivanje građana u procesima donošenja odluka.

Link peticije je https://chng.it/6xBbccP2XB

Iz CZIP-a su podsjetili da su predstavnici Vlade i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) potpisali sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, koji će omogućiti dugoročni zakup i “valorizaciju” najvrijednijih prirodnih lokaliteta Crne Gore.

„Tim sporazumom, investitorima iz UAE otvaraju se vrata za preuzimanje više lokacija širom države, bez transparentnih procedura i javnog uvida“, navodi se u saopštenju.

Iz CZIP-a su kazali da je javnosti svega par dana prije samog potpisivanja sporazuma predstavljena ideja davanja u zakup svih 12 kilometara Velike plaže, na čak 99 godina, koji podrazumijeva izgradnju turističkih kompleksa, marina, aerodroma, a time i njen trajni, nepovratni gubitak za građane.

„Posebno zabrinjava činjenica da se ovako važan dokument donosi iza zatvorenih vrata, bez javne rasprave i uvida građana. Planirano je da zemljište bude dodijeljeno u skraćenoj proceduri bez javnog nadmetanja i tendera, u suprotnosti sa važećom, iako upitnom i već problematičnom, prostorno-planskom dokumentacijom, što stvara ozbiljan rizik od korupcije i zloupotrebe državnih resursa“, navodi se u saopštenju.

Takav sporazum, kako smatraju, ne samo da nije ustavan i krši zakone države, već ne poštuje ni međunarodne konvencije, čija potpisnica je i Crna Gora, poput Arhuške koja građanima garantuje pravovremeno i potpuno informisanje, učestvovanje u donošenju odluke i pristup pravdi u pitanjima životne sredine.

„Prva ideja za investicije, koja je entuzijastično predstavljena kao prilika koja se ne smije propustiti, odnosi se na područje delte Bojane koja je prepoznata u svim relevantnim strateškim dokumentima Crne Gore kao područje od izuzetnog značaja koje je neophodno zaštititi zbog jedinstvene biološke raznovrsnosti i ekološke vrijednosti. Pored toga, ova područja uživaju zaštitu na nacionalnom i međunarodnom nivou kroz statuse IBA, IPA, Ramsar, Emerald i potencijalne Natura 2000“, navodi se u saopštenju.

U CZIP-u smatraju krajnje neprimjerenim da se na tom najvrijednijem prostoru, koji je već zaštićen važećim zakonodavstvom, planira potpuna i trajna devastacija.

„Nedopustivo je da se ignorišu i ne poštuju strateški planovi Crne Gore koji se odnose na zaštitu prirodnih vrijednosti. Zbog toga pozivamo donosioce odluka da budu dosljedni u sprovođenju strateških planova“, navodi se u saopštenju.

Pored navedenog, oni su kazali da su zabrinuti i u vezi sa situacijom u Ulcinjskoj solani, jer ugovor o zakupu između stečajne uprave i Nacionalnih parkova nije produžen i trenutno se tim područjem upravlja zahvaljujući dobroj volji radnika koji već dva mjeseca nijesu primili platu.

„Ugovor nije produžen baš sada kada se arapski investitor interesuje za Veliku plažu i njeno zaleđe. Svega smo se naslušali i nagledali, a ne vjerujemo ni da slučajnosti postoje, pa nas ne bi čudilo da je i Solana dio paketa za valorizaciju koju premijer najavljuje“, dodaje se u saopštenju.

Peticiju su, pored CZIP-a, podržale i NVO EnvPro, Parkovi Dinarida, Centar za istraživačko novinarstvo (CIN CG), NVO KANA/ko ako ne arhitekt, Dr Martin Schneider-Jacoby Association (MSJA), CEE Bankwatch Network, NVO Crnogorsko društvo ekologa, Green Home, MogUL, portal Ulcinj info i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS.

