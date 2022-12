Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorici treba ravnomjerni i izbalansirani razvoj, koji podrazumijeva poštovanje principa održivosti u čijem centru je pojedinac i potreba svakog građanina, kao i očuvanje i revitalizovanje narušenih ili ugroženih prirodnih ljepota, saopštio je premijer Dritan Abazović.

„Stabilne finansije, pristupačnost i transparentnost u postupanju i poslovanju administracije i digitalizacija, pravac je u kom menadžment grada ima prostora za napredovanje“, naveo je Abazović u čestitki povodom 19. decembra, Dana oslobođenja i Dana Glavnog grada Podgorice.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, kazao da nas ovaj datum podsjeća na Podgoricu kao simbol neustrašivosti, podviga i upornosti u Drugom svjetskom ratu.

„Ona svjedoči da su riješenost, solidarnost i nesebičnost, jasna i poštena vizija njenih građana, siguran put do ostvarenja brze i uspješne materijalne obnove i razvoja“, smatra Abazović.

Prema njegovim riječima, građani Crne Gore i Glavnog grada i danas dokazuju potrebu i spremnost da Podgoricu razvijaju kvalitativno, suštinski – infrastrukturno.

„Jačanje i širenje lokalne i regionalne infrastrukturne platforme otvara nove perspektive razvoja Glavnog grada, koji ima dominantan geostrateški potencijal u odnosu na cijeli region“, saopštio je Abazović.

On smatra da su zaštita zajedničkih prirodnih dobara, naročito vodoizvorišta, riječnih tokova i očuvanje basena Skadarskog jezera, bolji odnos prema gradskom prostoru, održivo valorizovanje hidro, energetskog, turističkog i agrarnog potencijala cijele Zetske i Bjelopavlićke ravnice, te investiranje u Aerodrom, željezničku i putnu mrežu, urgentni ali i inspirativni izazovi i zadaci koji stoje kako pred državnom administracijom, tako i pred aktuelnom i budućom lokalnom samoupravom.

„U uvjerenju da će se u budućnosti neupitno poštovati osnovni principi prava, demokratije i javnog interesa, te da će Podgorica ubrzo dobiti vlast koja proističe iz slobodno izražene volje građana na posljednjih lokalnim izborima, još jednom vam čestitam Dan Podgorice“, zaključuje se u čestitki.

