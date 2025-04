PKCG pokrenula nagradnu igru Kupujmo naše

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) pokrenula je nagradnu igru Kupujmo naše, koja ima za cilj da podrži domaće proizvođače i kod građana podigne svijest o značaju kupovine domaćih proizvoda.

Nagradna igra počinje danas i realizovaće se u tri kola, do 1. jula.

“Pravo učešća u nagradnoj igri imaće svi građani koji prilikom trgovine u bilo kojem prodajnom objektu u Crnoj Gori, na fiskalnom računu budu imali najmanje tri proizvoda crnogorskih proizvođača”, navodi se u saopštenju PKCG.

Iz PKCG su kazali da bogat nagradni fond takođe podržava crnogorsku privredu.

“Tako će u svakom kolu biti dodijeljene usluge u vrijednosti od po hiljadu EUR u pet malih, porodičnih hotela, 20 poklon paketa domaćih proizvoda u vrijednosti od 200 EUR, 20 paketa porodičnih godišnjih ulaznica (četiri ulaznice u paketu) za nacionalne parkove, i deset paketa ulaznica (u paketu četiri ulaznice) za vožnju žičarom Kotor-Lovćen”, dodaje se u saopštenju.

Ukupno, u tri kola, dodijeliće se 165 nagrada.

U nagradnoj igri pravo učešća imaće svi potrošači na teritoriji Crne Gore, koji na fiskalnom računu budu imali najmanje tri proizvoda domaćih proizvođača.

Potrebno je da na poleđini računa upišu čitko svoje ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona i račun ubace u namjenske kutije koji se nalaze na lokacijama širom Crne Gore (u trgovinskim lancima Voli, Idea, Aroma i HDL), čiji se spisak može pogledati u pravilima nagradne igre na www.komora.me.

“Pored ubacivanja računa u za to namjenski postavljene kutije, računi se mogu u zatvorenoj koverti poslati poštom, na adresu PKCG, Novaka Miloševa 29/II, 81000 Podgorica, ili dostaviti kovertirano direktno u poslovnu zgradu Komore koja se nalazi na navedenoj adresi”, navodi se u saopštenju.

Potrošač može neograničeni broj puta učestvovati u nagradnoj igri.

Javno izvlačenje dobitnika, odnosno utvrđivanje rezultata igre, biće organizovano u PKCG 6. maja u 11 sati za prvo kolo, 5. juna u 11 sati za drugo kolo i 4. jula u 11 sati za treće kolo.

Sistem izvlačenja dobitnika organizovan je metodom fizičkog izvlačenja računa iz kutije u kojoj su prikupljeni svi računi za određeno kolo. Imena dobitnika nagrada će biti objavljena na sajtu www.komora.me i u dnevnim novinama, dan nakon izvlačenja svakog kola.

Izvlačenje nagrada sva tri kola obaviće tročlana Komisija, koja će pratiti regularnost toka izvlačenja dobitnika.

“Za naš razvoj, kupujmo naše. Snaga je u svima nama”, poručili su iz PKCG.

