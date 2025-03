Pad uoči sjednice Fed-a

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica znatno pale, nakon dva dana rasta, jer ulagači ne žele da rizikuju uoči sjednice čelnika američke centralne banke.

Dow Jones indeks oslabio je 0,62 odsto na 41.581 bod, dok je S&P 500 skliznuo 1,07 odsto na 5.614 poena, a Nasdaq indeks 1,71 odsto na 17.504 boda.

Nakon dva dana rasta, indeksi su u utorak značajno pali, jer ulagači nijesu skloni riziku uoči odluka i poruka čelnika Federalnih rezervi (Fed) s redovne sjednice, prenosi Hrportfolio.

Fed će danas objaviti saopštenje, a na tržištu se ne očekuje smanjenje kamatnih stopa. Uz to, Fed će objaviti nove procjene o ekonomskoj situaciji, inflaciji i kamatnim stopama.

Posljednjih mjeseci, čelnici Fed-a poručuju da ne treba žuriti sa smanjenjem kamata, jer privreda raste, a inflacija je i dalje iznad ciljanog nivoa od dva odsto.

Ističu i da treba pričekati neko vrijeme da bi se vidjelo kako će politike američkog predsjednika, Donalda Trumpa, uticati na rast ekonomije i inflaciju.

S obzirom na carinski rat koji Trump vodi s Kanadom, Meksikom, Kinom i Evropskom unijom (EU), narednih mjeseci se može očekivati rast inflacije, a time se zatvara prostor Fed-u za smanjenje kamata.

No, smanjenje kamata neće biti potrebno, ako će američka ekonomija stabilno rasti. Međutim, ako počne značajnije da usporava, ili ako mu zaprijeti recesija, Fed će u određenom trenutku morati da smanji kamate, uprskos povišenoj inflaciji, kako bi podstakao rast privrede.

“Velika je nesigurnost na tržištima po pitanju kako će carine uticati na ekonomiju i inflaciju, kao i po pitanju toga može li Fed popustiti monetarnu politiku. Puno je konfuzije, a gdje je konfuzija, malo je mogućnosti za napredak kompanija i dionica”, rekao je strateg u firmi Ingalls & Snyder, Tim Ghriskey.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle, jer se ulagači nadaju da će uskoro biti dogovoren prekid vatre između Rusije i Ukrajine.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,29 odsto na 8.705 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,98 odsto na 23.380 poena, a pariski CAC 0,5 odsto na 8.114 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS