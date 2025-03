Otvorena vrata za digitalnu budućnost crnogorskih preduzetnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Veliki broj polaznika imao je priliku da stekne neophodna znanja i vještine za uspješno vođenje elektronske trgovine i primjenu vještačke inteligencije (AI) u poslovanju, u okviru besplatnog programa NextGen E-Commerce: Osnove e-trgovine i AI za digitalne preduzetnike.

Organizator je bila nevladina organizacija (NVO) Asocijacija za elektronsku trgovinu Crne Gore.

Direktor te NVO, Ivan Bošković, kazao je da je učešće u Next Gen E-commerce akademiji omogućilo polaznicima da steknu konkretna znanja i alate koji su im potrebni za uspješno poslovanje u digitalnom okruženju.

“Program je obuhvatio sve ključne oblasti e-trgovine, a posebnu pažnju posvetili smo upotrebi vještačke inteligencije, koja postaje nezaobilazni faktor u svakom poslovanju”, rekao je Bošković.

On je dodao da je, s obzirom na ogromnu zainteresovanost, ovo samo prvi korak ka jačanju kapaciteta za digitalno preduzetništvo u Crnoj Gori.

“U okviru akademije, polaznici su učestvovali u interaktivnim predavanjima i radionicama, gdje su imali priliku da se upoznaju i sa pravnim aspektima online trgovine, strategijama za povećanje online prodaje, poboljšanje korisničkog iskustva i optimizaciju poslovanja”, kazao je Bošković.

Akademija je završena svečanom dodjelom sertifikata svim učesnicima koji su uspješno završili edukaciju.

“Stečeno znanje polaznici će moći odmah da primijene u svojim online poslovanjima, čime će doprinijeti daljoj digitalizaciji i rastu e-trgovine u Crnoj Gori”, saopšteno je iz te NVO.

Program je organizovan uz podršku Fonda za inovacije i u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore.

Cilj je bio da se preduzetnicima i onima koji to žele da postanu, pruže praktični alati i tehničko znanje za unapređenje poslovanja na internetu.

Edukacija je obuhvatila temeljne aspekte e-trgovine, digitalnog marketinga, optimizacije web sajtova, kao i teme koje su od ključne važnosti za digitalizaciju i konkurentnost na globalnom tržištu.

