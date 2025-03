Osnovaće Nacionalni odbor za platni promet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke Crne Gore (CBCG) donio je odluku o osnivanju Nacionalnog odbora za platni promet.

Kako je saopšteno iz CBCG, na današnjoj sjednici Savjeta CBCG, donijet je set podzakonskih akata čija obaveza usvajanja proističe iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija.

“Donošenjem ovih akata vrši se usklađivanje regulatornog okvira za sanaciju kreditnih institucija sa relevantnim propisima Evropske unije i obezbjeđuju preduslovi za efikasno sprovođenje sanacionih postupaka, unapređenje pravne sigurnosti i smanjenje sistemskih rizika”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je radi unapređenja standarda sigurnog i efikasnog platnog prometa u zemlji, kao i u cilju pružanja doprinosa uspješnoj realizaciji SEPA projekta, Savjet donio Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora za platni promet.

“Osnovni zadatak ovog međuinstitucionalnog tijela, čijim će radom koordinirati CBCG, jeste podsticanje saradnje učesnika platnog prometa, razmjene mišljenja i usaglašavanja aktivnosti koje doprinose unapređenju platnog prometa Crne Gore kao dijela SEPA područja, kao i predlaganje novih rješenja u cilju postizanja većeg stepena sigurnosti i efikasnosti platnog prometa i njegovog daljeg razvoja”, navodi se u saopštenju CBCG.

Oni su rekli da su članovi Savjeta razmatrali izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za januar ove godine.

U izvještaju je, kako se dodaje, navedeno da su aktivnosti CBCG u posmatranom periodu realizovane u skladu sa politikom CBCG za ovu godinu.

“Konstatovano je da bankarski sektor solventan i likvidan, uz stabilan rast depozita i nastavak intenzivne kreditne aktivnosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su kreditni standardi i kreditni uslovi za stanovništvo i privredu, prema ocjeni banaka, u četvrtom kvartalu prošle godine ublaženi u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju podaci iz izvještaja o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za četvrti kvartal prošle godine, koji je danas razmatrao Savjet.

“Očekivanja banaka su da će se i u prvom kvartalu ove godine nastaviti ublažavanje kreditnih standarda i kreditnih uslova za oba sektora na šta će, po njihovoj ocijeni, uticati povećana konkurencija, povoljna ekonomska situacija, manja nenaplativost potraživanja i smanjenje kamatnih marži”, rekli su iz CBCG.

Savjet je, kako se dodaje, na današnjoj sjednici razmatrao i usvojio i ostale materijale iz domena svoje nadležnosti.

