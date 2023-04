Martinoviću i Nedoviću zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivšem izvršnom direktoru i bivšem zaposlenom Fonda za zaštitu životne sredine, Jovanu Martinoviću i Andreju Nedoviću, određeno je zadržavanje do 72 sata.

Oni su danas tokom saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) negirali krivicu, prenosi portal RTCG.

SDT je formiralo predmet po krivičnoj prijavi koju je podnijelo novo rukovodstvo Fonda za zaštitu životne sredine protiv Martinovića i Nedovića koji su uhapšeni u utorak.

Sumnja se da su zloupotrijebili položaj u privrednom poslovanju. Martinović je navodno sproveo spornu transakciju – promet emisionih kredita u Registru emisionih kredita za 2020. godinu i Registru emisionih kredita za 2021. godinu, i na taj način doveo do pribavljanja protivpravne imovinske koristi Unipromu od 16,94 milona EUR, a na štetu Fonda za zaštitu životne sredine i državnog budžeta.

Krivična prijava podnijeta je i u aprilu 2021. godine, a njome su obuhvaćeni i bivši premijer Duško Marković, bivša ministarka energetike Dragica Sekulić i bivši predsjednik Odbora direktora EPCG, Đoko Krivokapić.

Krivična prijava podnešena je i protiv vlasnika i zastupnika kompanije Uniprom Veselina Pejovića, bivšeg izvršnog direktora EPCG Igora Noveljića, bivših članova Odbora direktora EPCG, Ranka Milovića, Samira Hodžića, Vladana Radulovića, Srđana Spaića, Miloša Konatara i Nikole Vujovića.

U krivičnoj prijavi koju je tada podnijela EPCG, navodi se da je podnosi zbog kriminalnog udruživanja, zloupotrebe ovlašćenja u privredi i službenog položaja i protivzakonitog uticaja, usljed čega je nastupila direktna šteta po budžet u iznosu od 16,94 miliona EUR.

