Kroz netransparentne procese do planova novih rudokopa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija, kroz površne procese javnih rasprava, krši osnovna načela učešća javnosti u procesu donošenja ovogodišnjeg Plana davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, tvrde predstavnici nevladinih organizacija Eko-tim, Legalis, Da zaživi selo i CEE Bankwatch Network.

Te NVO su, kako je objašnjeno u zajedničkom saopštenju, nezadovoljne nedovoljno transparentnim odnosom resornog Ministarstva.

„Primjedbe i sugestije koje smo dostavili Ministarstvu na sporni Nacrt plana, fokusirajući se na problematiku planiranog otvaranja novog rudokopa Mataruge, kompletno su izostavljene iz završnog izvještaja sa javne rasprave. Deset dana nakon što je sporni plan usvojen na 43. sjednici Vlade, uz našu dodatnu intervenciju, Ministarstvo nam je naknadno dostavilo pripremljene odgovore na komentare, čiji sadržaj nema utemeljenje u stvarnim činjenicama i ne opravdava otvaranje novih rudnika“, tvrde predstavnici tih NVO.

U sada već usvojenom Planu, novo ležište lignita na lokaciji Mataruge podrazumijeva eksploataciju u zoni sanitarne zaštite vodozahvata iz Otilovićkog jezera, koje se koristi za potrebe vodosnabdijevanja građana Pljevalja, čime se, kako poručuju, direktno ugožava jedini i glavni funkcionalni izvor pitke vode za stanovništvo.

„Na ovako bitan činjenični navod dobili smo odgovor od Ministarstva da Pljevlja treba da istraže i obezbijede alternativno rješenje za snabdijevanje vodom, a prioritet da se da novom rudokopu. Alternativno rješenje ne samo da ne postoji, nego nije ni moguće, a prema nalazima stručne studije o mogućnostima vodosnabdijevanja Pljevalja iz 2002. godine“, dodaje se u saopštenju.

Takođe, kako su objasnili iz tih NVO, planirani kop Mataruge je u direktnoj koliziji sa ciljem proglašenja Parka prirode Gornji tok rijeke Ćehotine, za koji je završena studija zaštite, a kojem slijedi donošenje odluke u proglašenju.

Predstavnici tih NVO su podsjetili da su prošle godine Ministarstvu slali komentare i primjedbe na Nacrt koncesionog akta za eksploataciju za lokaliteta Mataruge, zahtijevajući analizu o opravdanosti javnog interesa za ovakav zahvat.

„Nažalost, ove primjedbe nijesu objavljene, niti smo obaviješteni da li su primjedbe razmatrane, a iz priloženog Nacrta plana davanja koncesija za ovu godinu se i vidi činjenično da primjedbe nijesu ni uzete u obzir“, navodi se u saopštenju.

Iz tih NVO su kazali da je zabrinjavajući trend planiranja i otvaranja novih rudnika uglja u Opštini Pljevlja.

„Crna Gora se pridružila savezu PPCA i najavila izlazak iz uglja do 2035. godine. Umjesto postepenog umanjivanja korišćenja uglja, Ministarstvo predlaže otvaranje novih rudokopa, na lokalitetima poput Mataruga, sela Glisnica nadomak Borovičkog jezera i slično, sprovodeći netransparentne i površne procese učešća javnosti i procjena negativnih uticaja na životnu sredinu“, dodaje se u saopštenju.

NVO zahtijevaju da Ministarstvo uvrsti njihove primjedbe i odgovore u konačni dokument i vrati ponovo na izglasavanje Vladi.

„Otvaranje i proširivanje eksploatacije uglja je u suprotnosti sa strateškim ciljevima Crne Gore u kontekstu evropskih integracija, te ukoliko država ne odustane od planiranih novih rudokopa, spremni smo podnijeti žalbu međunarodnim tijelima za zaštitu osnovnih ljudskih prava i nepoštovanje preuzetih klimatsko-energetskih obaveza“, zaključuje se u saopštenju.

