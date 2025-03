Konatar: Spajić za godinu i četiri mjeseca zadužio Crnu Goru preko dvije milijarde

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić je za godinu i četiri mjeseca zadužio Crnu Goru više od dvije milijarde EUR, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA, Miloš Konatar.

Konatar je kazao da su Spajić i njegova Vlada u martu prošle godine zadužili Crnu Goru 680 miliona EUR, da bi opet u ovom mjesecu zadužili sve građane za novih 850 miliona EUR.

“A kada tome dodamo kamate, kao i prethodna zaduženja u manjim iznosima, dolazimo do zabrinjavajućih više od dvije milijarde EUR za godinu i četiri mjeseca otkada je formirana 44. Vlada”, naveo je Konatar u saopštenju.

Konatar je kazao da ovakvo ponašanje Spajića i njegovih ministara nije bezazleno, već može biti vrlo opasno za buduće generacije, zato što će dug od preko dvije milijarde EUR doći na naplatu za šest do sedam godina, već 2031. i 2032. godine.

“Da li je odgovorno da generacijama koje dolaze Spajićeva Vlada za samo godinu i par mjeseci ostavi dug od preko dvije milijarde EUR, jer će oni koji dolaze poslije nas morati taj dug da vrate? Ako je i od Spajića – mnogo je”, zaključio je Konatar.

