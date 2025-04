Knežević od Kos traži zvanično mišljenje EK o sporazumu sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP), Milan Knežević, uputio je pismo evropskoj komesarki za proširenje, Marti Kos, u kojem traži zvanično mišljenje povodom sporazuma između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

„Izuzetno cijeneći vaš stav i spremnost da Crnoj Gori pružite svu neophodnu pomoć i podršku na njenom evropskom putu jer nam je cilj isti – članstvo u EU, ovim putem vam se obraćam kako bi nam Evropska komisija pomogla u razjašnjavanju nedoumica koje bi mogle negativno uticati na naš proces integracija”, navodi se u pismu Kneževića upućenog Kos u srijedu preko Delegacije Evropske unije.

On je naveo da vjeruje da je Kos upoznata sa činjenicom da je nedavno potpisan međudržavni sporazum o investicijama između Crne Gore i UAE, koji je u crnogorskoj javnosti otvorio niz pitanja, nedoumica i kontroverzi, koje bi mogle uticati na njihov partnerski odnos sa EU.

“Imajući u vidu dosadašnje izjave evropskih zvaničnika povodom ove teme, uključujući i posljednju od gospođe Kaje Kalas da “moraju postojati jednaki uslovi za sve, jer su i evropske kompanije zainteresovane za ulaganje u Crnu Goru. Dakle, jednaki tretman je izuzetno važan”, smatramo veoma značajnim da povodom potpisanog sporazuma dobijemo zvanično mišljenje Evropske komisije (EK)”, rekao je Knežević.

On smatra da bi se dobijanjem zvaničnog mišljenja njihovih evropskih partnera i prijatelja da je potpisani sporazum usklađen sa zakonodavstvom i regulativama EU, stvorio osnov da ovaj sporazum potpisan sa UAE bude podržan kroz opšti konsenzus u crnogorskom parlamentu.

“Poštovana gospođo Kos, vjerujem da razumijete moje pobude zbog kojih vam se obraćam, jer naš započeti evropski put nema alternativu, a stranka na čijem sam čelu dala je i daje nemjerljivi doprinos u evropskim procesima”, kazao je Knežević.

On je naveo da zato i vjeruje da će im pomoći u razjašnjavanju svih nedoumica u vezi pomenutog sporazuma koji budi strah da bi moglo doći do zastoja na našem evropskom putu.

