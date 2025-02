Gjeloshaj saglasan sa stavom predsjednika primorskih opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, saopštio je da je u potpunosti saglasan sa jedinstvenim stavom predsjednika primorskih opština i dodao da se ne smije ugroziti ljetnja turistička sezona.

On je naveo da su njegove tvrdnje potkrijepljene i pismom Privredne komore (PKCG).

„Novi Zakon o morskom dobru, kako smo i sporazumom o formiranju 44. Vlade potpisali, definiše da se vrati nadležnost opštinama po hitnom postupku, kako bi primorske opštine naredne godine na osnovu svojih planova raspisivale tendere za kupališta“, naveo je Gjeloshaj.

On je rekao da je zaključak Vlade bio i prošle godine da se na vrijeme pokrenu procedure za kupališta u ovoj godini, a pošto to nije urađeno, jedino rješenje je, kao i prošle godine, da se aneksiraju postojeći ugovori za plaže kao i prošle godine, nešto za šta se zalaže i Privredna komora.

„Naravno, očekuje se da se odgovori zašto se nije na vrijeme pristupilo implementaciji zaključaka Vlade, a odgovorni treba da budu sankcionisani, jer je neprihvatljivo da se još jednom dovodi u pitanje spremnost plaža za turističku sezonu, odnosno sada je morao biti poznat spisak svih zakupaca da bi krenuli sa pripremama, a nadležni nijesu ni raspisali tendere, a sada je već kasno za ovu godinu i ne smijemo rizikovati haos“, kazao je Gjeloshaj.

