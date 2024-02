Dolar ojačao četvrtu sedmicu zaredom

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice, četvrte zaredom, ojačao prema korpi valuta, jer su splasnule špekulacije da bi američka centralna banka mogla već u martu smanjiti kamatne stope.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 0,1 odsto na 104,08 bodova.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti stagnirala na sedmičnom nivou, pa je cijena eura ostala na 1,0785 USD, prenosi Hina.

No, kurs dolara porastao je prema japanskoj valuti 0,6 odsto, na 149,3 jena (JPY).

Jačanje dolara četvrtu sedmicu zaredom zahvaljuje se novim podacima koji pokazuju da američka ekonomija i dalje stabilno raste i da je tržište rada i dalje snažno.

To znači da bi potrošnja i dalje mogla da raste, a inflacija da se zadrži na povišenim vrijednostima, pa čelnici Federalnih rezervi (Fed) poručuju da nema razloga žuriti sa smanjenjem kamatnih stopa.

Zbog toga su sasvim splasnule špekulacije da će Fed započeti proces smanjivanja kamatnih stopa već u martu, što je podržalo kurs dolara.

Čini se da ni Evropska centralna banka (ECB) neće smanjiti kamate tako brzo kako se na tržištu očekivalo, jer inflacioni pritisci sporo popuštaju, a ekonomija eurozone za sada je izbjegla recesiju.

Sada se procjenjuje da bi ECB mogla početi da smanjuje kamate u aprilu, a ne u martu kako se očekivalo još nedavno.

I dok je prema euru ostao gotovo nepromijenjen, kurs dolara značajno je porastao u odnosu na japansku valutu.

Jen je oslabio nakon što je guverner japanske centralne banke, Kazuo Ueda, poručio da je vrlo vjerovatno da će monetarni uslovi ostati podsticajni čak i kada banka završi s politikom negativnih kamatnih stopa.

