Dodjela podrške za izgradnju bunara i bistijerni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je kroz ovogodišnji Agrobudžet objavilo javni poziv za dodjelu sredstava podrške investicijama u izgradnju bunara i bistijerni.

Ukupno 350 hiljada EUR je na raspolaganju poljoprivrednim gazdistvima koja ispune uslove javnog poziva, koji je otvoren do 31. maja.

U slučaju utroška sredstava prije tog roka, javni poziv će biti zaključen, o čemu će proizvođači biti obaviješteni.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja ispunjavaju specifične kriterijume prihvatljivosti prikazane u javnom pozivu, mogu ostvariti podršku za bušenje odnosno izgradnju novih eksploatacionih bunara u cilju obezbjeđivanja redovnog i pravovremenog navodnjavanja usjeva na otvorenom prostoru, u plastenicima i staklenicima i za plantažno gajenje voćaka i vinove loze, kao i za obezbjeđivanje vode za uzgoj stoke.

Podržava se i nabavka nove opreme za novoizgrađene bunare – pumpe, agregati, cijevne linije od bunara do proizvodne parcele.

Podrška se daje i za izgradnju novih bistijerni u cilju obezbjeđivanja napajanja vodom, adaptaciju postojećih bistijerni, kao i za nabavke rezervoara i motornih pumpi za vodu i novih tifona.

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi deset hiljada EUR uz budžetsku podršku do 50 odsto vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do pet hiljada EUR.

Pored iznosa podrške od 50 odsto, još dodatnih deset odsto, odnosno ukupno 60 odsto, je za poljoprivredne proizvođače upisane u Registar subjekata u organskoj proizvodnji zaključno sa 31. decembrom prošle godine.

Dodatnih deset odsto ostvaruju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva.

Sredstva podrške se isplaćuju nakon završene investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

O svim uslovima i specifičnim kriterijuma prihvatljivosti za ovu vrstu podrške zainteresovani se mogu informisati kroz javni poziv koji se može preuzeti sa sajta resornog Ministarstva.

