Crna Gora otvorena prema kredibilnim stranim investitorima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima ogromne potencijale za dalji razvoj i otvorena je prema kredibilnim stranim investitorima, ocijenio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je danas primio akreditivna pisma novoimenovanih, izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Brazila Žozea Mauro da Fonseka Kosta Kouto, Azerbejdžana Hasijeva Tadžida Kamila, San Marina Kjare Kardonja i Čilea Kristijana Stritera.

Navodi se da je Đukanović, nakon ceremonije, odvojeno razgovorao sa ambasadorima, poželio im dobrodošlicu, uspješnu misiju i istakao uvjerenje da će tokom svojih mandata svaki od ambasadora, u saradnji sa državnim organima Crne Gore, dati doprinos unapređenju međudržavnih odnosa.

Đukanović je upoznao ambasadore sa aktuelnim političkim prilikama u državi u kontekstu nedavno formirane Vlade čiji je cilj deblokada pregovora i obnova ekonomske dinamike.

„Podsjetio je na dinamičan ekonomski razvoj Crne Gore i ukazao na ogromne potencijale za dalji razvoj i otvorenost zemlje prema kredibilnim stranim investitorima“, kaže se u saopštenju.

U razgovoru sa Koutom, kako je saopšteno, naglašeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi dvije zemlje čija intezivnija saradnja počinje predajom akreditiva.

„Obostrano je iskazana spremnost za uspostavljanje saradnje u oblasti privrede kao ozbiljnog potencijala, za šta Luka Bar može biti tačka povezivanja, i saradnju u oblasti turizma imajući u vidu turistički karakter obije zemlje, i opredijeljenost ka eko turizmu“, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, za dalji razvoj odnosa važna je i kulturna razmjena, obrazovanje i inteziviranje političkog dijaloga između dvije države.

Kouto je čestitao Crnoj Gori na, kako je rekao, izbalansiranom položaju i stavu u odnosu na važna politička pitanja i istorijske prilike.

Tokom razgovora sa Kamil posebno su naglašeni prijateljski odnosi i razvijena saradnja na koju je ponos obostran.

Uz pozitivna iskustva saradnje sa investitorom Azmont Investment, Đukanović je istakao zainteresovanost za dinamiziranje turističkog prometa između dvije države i još dinamičniji razvoj privredno-investicione saradnje.

Tadžid Kamila je rekao da je vrijedno raditi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Tokom susreta sa Kardonjom, kako se navodi, visoko su ocijenjeni međudržavni odnosi, potvrđeni nedavnom zvaničnom posjetom Đukanovića toj državi i najavom skore uzvratne posjete regenata San Marina Crnoj Gori.

„Dvije zemlje veoma drže do saradnje malih država kako na bilateralnom tako i na multilateralnom nivou, a kao posebno značajne oblasti istaknute su turizam, kultura, nauka i obrazovanje“, navodi se u saopštenju.

U razgovoru sa Striterom istaknute su čvrste veze prijateljstva i kontinuitet odnosa sa južnoameričkim kontinentom kojima posebnu vrijednost daje brojna crnogorska dijaspora.

„Ocijenjeno je da postoji ozbiljan pitencijal za unapređenje političkog dijaloga i spoljno trgovinske razmjene, kao i razmjene kulturnih dobara“, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je najavljena i intezivnija aktivnost Ambasade Čilea kroz planove o organizovanju posjete grupe preduzetnika Crnoj Gori i da dvije države uspješno sarađuju i na multilateralnom nivou.

