Čokolada skuplja 50 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najmanje pakovanje mliječne čokolade danas je, u odnosu na mart prošle godine, skuplje gotovo 50 odsto u velikom i 50 odsto u podgoričkom malom marketu.

Tako veliki trgovački lanac ovu poslasticu koja je prošle godine koštala 90 centi, naplaćuje 1,3 EUR, dok minimarket umjesto tadašnjih euro – sada za nju traži 50 centi više, pišu Vijesti.

Na policama velike trgovine već četvrti mjesec mlijeko i jogurt nijesu obilježeni kao dio Vladine akcije Limitirane cijene, ali su uredno označene banane, deterdžent za suđe i toalet papir.

Kupovina voća i povrća, čije cijene Vijesti prate na pijaci, sada košta 1,8 EUR više nego u trećem mjesecu prošle godine. Četiri namirnice su na tezgi tada koštale 5,1 EUR, dok za njih trenutno treba izdvojiti 6,9 EUR.

To su neki od rezultata koje je pokazao mjesečni cjenovni barometar lista, kojim je praćeno kretanje cijena 15 proizvoda u podgoričkom malom, velikom marketu i na pijaci. Reporter je u ove objekte išao jednom mjesečno od septembra 2023. godine, i to sredinom mjeseca, kako bi popisao cijene, ispratio njihova kretanja i eventualna poskupljenja ili pad.

Riječ je o različitim namirnicama, istog proizvođača, identične vrste i gramaže, kako bi se dala prava slika mjesečnih promjena.

Da dio građana nije zadovoljan nivoom cijenama i ponašanjem velikih trgovačkih lanaca, pokazali su i nedavni bojkoti trgovina. Prvi je organizovan krajem januara, kada su građani na državnom nivou “skresali” promet najvećim marketima 50 odsto, dok je kroz onaj početkom februara poslovanje smanjen 30 odsto, nakon čega je njihov efekat opao.

Kupovina 15 artikala u velikom marketu danas je skuplja 1,2 EUR, nego što je bila u februaru. U tom mjesecu je za tu korpicu trebalo izdvojiti 44,3 EUR, a isti proizvodi trenutno ukupno koštaju 45,5 EUR. To je, ipak, povoljnije nego ista kupovina u trećem mjesecu prošle godine, kada je za nju trebalo dati malo više od 48 EUR.

Korpica jaja trenutno košta isto kao u martu prošle godine, dok je u odnosu na tada, značajno, 40 centi, poskupjela čokolada. Tako najmanje pakovanje mliječne čokolade sada košta 1,3 EUR, umjesto tadašnjih 90 centi. To znači da je danas 30 odsto skuplja nego prošle godine.

Blago skuplji su i pasta za zube, deterdžent za suđe, toalet papir, dok 60 centi više košta i kilogram krastavca. Danas je skuplji i paradajz, za koji treba izdvojiti 2,9 umjesto tadašnjih 2,5 EUR.

U odnosu na mart prošle godine, sada je jeftinija teletina, oko 1,5 EUR, a piletina 2,3 EUR. Oko 15 centi je jeftiniji jogurt, dok 30 centi manje košta mlijeko.

Za litarsko mlijeko je tada trebalo izdvojiti 1,45 EUR, a sada košta 1,15 EUR. Mlijeko i jogurt su takođe proizvodi koji nijesu obuhvaćeni državnom akcijom Limitirane cijene, iako bi trebalo da su njen dio. Ova dva artikla nijesu označena kao dio akcije još od decembra, što ukazuje da se trgovci i dalje u potpunosti ne pridržavaju mjera za ograničenje marži.

Stiješnjena šunka košta 35 centi manje, odnosno sada je treba platiti 3,65 EUR, dok je u martu prošle godine koštala četiri EUR. Banane su jeftinije preko 40 centi, dok se ostale cijene nijesu mijenjale.

Važno je istaći da je u posljednjih mjesec u velikom marketu paradajz poskupjeo gotovo EUR, teletina 50 centi, jabuke 30, a kalodont deset centi.

S druge strane, u malom marketu korpa ovih proizvoda košta kao prije mjesec, dok je u odnosu na prošlu godinu jeftinija 1,7 EUR. U martu je korpu trebalo platiti 36 EUR, dok sada za nju treba izdvojiti 34,3 EUR.

U malom marketu, krastavac je skuplji nego prošle godine 70 centi, pa košta dva EUR. Jabuke po kilogramu koštaju oko 30, a banane i deterdžent za suđe 20 centi više nego u trećem mjesecu prošle godine. Među proizvodima koji su jeftiniji nego tada, izdvaja se piletina, za koju treba dati osam EUR ili 2,6 EUR manje, a oko 30 centi manje koštaju mlijeko i šunka. Niža je cijena i jogurta, kalodonta i toalet papira.

