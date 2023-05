Cijene nafte porasle drugu sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su prošle sedmice, druge zaredom, jer se spekuliše da bi Organizacija zemalja izvoznica nafte i njeni saveznici (OPEC+) mogla dodatno da smanji proizvodnju, jer usporava rast zapadnih ekonomija.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je 1,7 odsto na 76,95 USD, dok je u Njujorku barel poskupio 1,6 odsto na 72,67 USD, prenosi Hina.

Rast cijena druge sedmice uzastopno uslijedio je nakon poruka vodećih proizvođača o snabdijevanju uoči redovnog sastanka OPEC-a i njegovih saveznika, na kojem će se ponovo razmatrati proizvodna politika.

U aprilu je OPEC+ odlučio da smanji proizvodnju za dodatnih 1,16 miliona barela dnevno, kako bi uravnotežio cijene, a saudijski ministar energetike podigao je prošle sedmice prašinu izjavom da bi trgovci koji spekulišu s padom cijena ponovo mogli doživjeti neugodno iznenađenje.

