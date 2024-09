Bivši radnici Košute i danas blokiraju saobraćaj

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Radnici nekadašnje Košute nastaviće danas sa protestima na Kruševom ždrijelu, gdje će blokirati putni pravac Cetinje – Podgorica od 11 sati do 12 sati i 30 minuta.

Bivši radnici su ranije najavili da će, ukoliko predstavnici Vlade ne uvaže njihove zahtjeve, radikalizovati proteste od 15. septembra, prenosi RTV Cetinje.

Nakon najave da će radikalizovati proteste, ministarka rada i socijalnog staranja, Naida Nišić, uputila je radnicima Košute poziv na sastanak koji je planiran za 9. septembar.

Bivši radnici Košute traže isplatu devet zaostalih zarada i povezivanje radnog staža za 81 radnika.

