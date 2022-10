Prilika za razmijenu iskustava i znanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dani elektroinženjera, koje organizuje Inženjenjerska komora Crne Gore, prilika su da se u svjetlu energetske krize razmijene iskustva i znanja i razviju nove ideje, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović.

Iz Ministarstva su kazali da se šesti dani elektroinženjera održavaju sada već tradicionalno i pod pokroviteljstvom tog Vladinog resora, a u organizaciji Inženjerske komore.

Šahmanović se obratio okupljenim gostima iz zemlje i regiona, pozdravljajući organizaciju tog važnog stručnog događaja.

„Vjerujem da smo svi svjesni turbulentnog geopolitičkog trenutka u kojem se nalazimo i izazova sa kojima se suočavamo, a složićete se da je energetska kriza tema broj jedan trenutno i to na globalnom nivou. U svjetlu ovih promjena, koje će zasigurno mijenjati našu budućnost, naročito kada govorimo o energetima i novim načinima obezbjedjivanja energije, mislim da je razmjena iskustava i znanja, a prije svega razvoj novih ideja, jedan od ciljeva organizacije ovakvih događaja i tome kao resorno ministarstvo dajemo punu podršku“, kazao je Šahmanović.

On je istakao da je ovaj događaj, kako je predviđeno programom i najavljenim panelima, odlična prilika da se razmijene mišljenja i uporede iskustva o nekim već realizovanim projektima, naročito u dijelu obnovljivih izvora energije, ali i da se otvori diskusija i započnu neke nove inicijative, ili u krajnjem razrade ideje.

Šahmanović je učestvovao na panelu o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora u Crnoj Gori i prisutnima predstavio aktivnosti Ministarstva, sa osvrtom na nacionalni zakonodavni okvir i stvaranje povoljnih uslova, odnosno uklanjanja biznis barijera u ovoj oblasti.

