Prilika za maturante i studente da uspostave kontakte i usvoje znanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sajam sezonskog zapošljavanja u turizmu, Summer job 2025, koji se održava danas u Podgorici, prilika je za maturante i studente da usvoje praktičnih znanja, uspostave profesionalne kontakte i ostvare finansijsku samostalnost.

Na sajmu je ocijenjeno da studenti i maturanti čine Crnu Goru svijetom i da su oni budućnost svake ekonomije i društva.

Cilj je graditi mostove između obrazovanja i tržišta rada i podsticati razmjenu znanja, iskustava i ideja koje vode ka stabilnijoj i prosperitetnijoj zajednici, prenosi PR Centar.

Sajam sezonskog zapošljavanja i Dane otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore (UCG) su u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru, organizovali Studentski parlament UCG i Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje.

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG, Jakov Vukčević, kazao je da će se studentima i maturantima na sajmu predstaviti više od 90 poslodavaca iz cijele države, koji nude preko dvije hiljade radnih pozicija.

„Sezonsko zapošljavanje donosi brojne prednosti mladima, poslodavcima i društvu u cjelini. Za maturante i studente ovo je prilika za usvajanje praktičnih znanja, uspostavljanje profesionalnih kontakata i ostvarenje finansijske samostalnosti. Za poslodavce to znači lakše pronalaženje kvalifikovane radne snage i korišćenje podsticajnih mjera države kako bi cijelo društvo profitiralo kroz jačanje domaćih kapaciteta i unapređenje turističkog imidža Crne Gore“, rekao je Vukčević.

On je naglasio da je kroz projekat više od deset hiljada mladih steklo radno iskustvo.

„Naš cilj ostaje isti – da gradimo mostove između obrazovanja i tržišta rada, podstičemo razmjenu znanja, iskustava i ideja koje vode ka boljoj budućnost mladih u Crnoj Gori“, kazao je Vukčević.

Prorektor UCG, Veselin Mićanović, smatra da je kraj srednje škole pravi trenutak da mladi izaberu put ka višem obrazovanju, a UCG ih ponosno poziva da postanu dio te zajednice.

“Upis na UCG predstavlja ne samo korak ka sticanju akademskih znanja, već je i šansa da se razvijate kao ličnost, da se sretnete sa novim idejama, da budete dio dinamičnog međunarodnog okruženja. U prilici smo da vam u ovoj studijskoj godini ponudimo 67 studijskih programa na 19 organizacionih jedinica iz različitih oblasti”, rekao je Mićanović.

Ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, saopštio je da mladi često nailaze na izazove kada traže posao i da je nedostatak iskustva prepreka koju poslodavci pominju.

“Kako steći iskustvo ako ne postoji prilika za prvi posao? Upravo zato, ovakvi događaji imaju ključnu ulogu u povezivanju poslodavaca i mladih koji su spremni da uče, rade i grade svoju budućnost. Sezonski poslovi, možda, nijesu vaša krajnja destinacija, ali su odličan početak. Svaka nova vještina i kontakt mogu vam otvoriti vrata ka ozbiljnijim poslovnim prilikama u budućnosti”, poručio je Šćekić.

On je zahvalio poslodavcima koji prepoznaju važnost ulaganja u mlade.

“Mladi su budućnost svake ekonomije, a vaša podrška znači da gradimo stabilniju i prosperitetniju zajednicu za sve”, siguran je Šćekić.

Gradonačelnik Podgorice, Saša Mujović, vjeruje da nema veće sreće i dara za jedan grad nego kada u njemu postoji Univerzitet, koji privlači najbolje, najproduktivnije.

“Znanje koje dobijate na UCG od vaših profesora je zaista reprezentativno, ali znanje treba da ima svoju svrhu i upotrebnu vrijednost. Upravo smo danas zbog toga ovdje. Želimo da vam omogućimo da u vašoj Podgorici, vašoj Crnoj Gori, dobijete priliku da počnete radne angažmane i gradite karijere. Ne želimo da idete odavde”, poručio je Mujović.

Direktor Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), David Perčobić, smatra da Summer job nije samo prilika za zapošljavanje, već tradicionalni most koji spaja mlade sa poslodavcima, pružajući im šansu da zakorače u svijet rada i razviju svoje potencijale.

“ZZZ je institucija koja je spremna i sposobna da doprinosi rješevanju pitanja nezaposlenosti. Ovo nije zadatak koji može obaviti samostalno. Potrebna je sinergija svih relevantnih institucija i zajednice kako bismo pronašli efikasno rješenje za ozbiljan državni izazov”, rekao je Perčobić.

On je istakao da je stopa nezaposlenosti na sjeveru alarmantna i iznosi 35 odsto, u centralnoj regiji oko šest, na jugu tri odsto.

“Saglasićete se da statistika jasno ukazuje na potrebu da mobilizujemo ljude sa sjevera za sezonsko zapošljavanje čime ćemo postepeno stabilizovati naše tržište rada. Naš cilj i misija je birati domaću radnu snagu i učiniti slobodna radna mjesta dostupnim našim mladim ljudima. Zato razvijamo mjere koje podstiču konkurentnost na tržištu rada”, dodao je Perčobić.

On je pozvao poslodavce da ukažu povjerenje domaćim radnicima.

Sajam sezonskog zapošljavanja i Dan otvorenih vrata trajaće danas do 16 sati u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru, a sjutra će se održati i u Kotoru, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS