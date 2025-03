Prihvatili inicijativu o saslušanju nadležnih na temu cijena u trgovačkim lancima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inicijativa šefa poslaničkog kluba Socijaldemokrata (SD) i predsjednika skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Borisa Mugoše, da se održi skupštinsko saslušanje o problematici cijena u trgovačkim lancima, prihvaćena je.

On je na mreži X napisao da će na sjednicu biti pozvani nadležni ministri ekonomskog razvoja, finansija i poljoprivrede, te predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije, privrednih i drugih udruženja.

Cilj je, kako je kazao, da se razmotre svi aspekti te veoma važne problematike.

