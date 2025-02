Prihodi od igara na sreću preko tri miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi od igara na sreću i nagradnih igara u januaru su iznosili 3,03 miliona EUR, što je rast od 84,76 odsto u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Uprave za igre na sreću (UIS).

“U istom periodu zabilježen je i rast prihoda od kazinskih igara 140,79 odsto na 318,33 hiljade EUR. Takođe, po osnovu kladioničkih igara prihodovano je 796,18 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju UIS-a.

Ukupni prihodi u segmentu priređivanja igara na

sreću putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava iznose 1,29 miliona, što je čak 659,98 odsto više nego u uporednom periodu.

Pored toga, zabilježen je rast prihoda od priređivanja igara na sreću u automat klubovima od 34,98 odsto na 626,7 hiljada EUR.

Iz UIS-a su kazali da taj značajan rast predstavlja nastavak pozitivnog trenda iz prethodne godine, kada su ukupni prihodi od igara na sreću zabilježili rast od 51,27 odsto na godišnjem nivou.

“Ostvareni rezultati potvrđuju ispravnost djelovanja Uprave, koje se u potpunosti sprovodi u skladu sa utvrđenim politikama i uz snažnu podršku Ministarstva finansija i Vlade”, rekli su iz UIS-a.

Uprava će, kako su najavili njeni predstavnici, nakon uspješno sprovedene implementacije novog informacionog sistema i unapređenja nadzornih mehanizama, nastaviti da radi na jačanju budžetskih prihoda i daljem snaženju saradnje sa nadležnim institucijama kako bi se osigurala održivost i transparentnost u oblasti igara na sreću.

Oni su najavili da će poseban fokus biti usmjeren na zaštitu maloljetnika i drugih ranjivih grupa od negativnih uticaja kockanja.

