Prihod od onlajn kupovine za pet mjeseci 2,3 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je za pet mjeseci ove godine prihodovala više od 2,3 miliona EUR od onlajn kupovine, a proces carinjenja znatno je ubrzan zahvaljujući digitalizaciji i međunarodnoj saradnji, saopšteno je iz Uprave carina.

Od 1. januara, građani Crne Gore dužni su da plaćaju porez na dodatu vrijednost (PDV) na sve onlajn pošiljke, bez obzira na njihovu vrijednost. Izmjene Zakona o PDV-u ukinule su dosadašnji prag od 75 EUR ispod kojeg pošiljke nijesu bile oporezovane.

Maja Racković iz Uprave carina kazala je u Bojama jutra na Televiziji Vijesti da je za prvih pet mjeseci u Crnu Goru pristiglo 378,12 hiljada onlajn pošiljaka vrijednosti do 75 EUR, za koje je obračunat PDV u iznosu od 2,31 milion EUR.

U istom periodu prošle godine, takvih pošiljaka bilo je samo 10,25 hiljada i na njih se tada nije obračunavao PDV, prenosi portal Vijesti.

„Iz navedenog proističe da je država Crna Gora samo po ovom osnovu prihodovala preko 2,3 miliona EUR“, rekla je Racković.

Ona je navela da je Uprava carina u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), razvila aplikaciju E-manifest za najavu pošiljaka prije njihovog prispijeća u Crnu Goru.

Ta aplikacija, kako je kazala, omogućava carinskim službenicima da unaprijed analiziraju pošiljke i označe one koje će biti predmet kontrole. Pošiljke koje ne zahtijevaju pregled mogu odmah biti dostavljene krajnjim primaocima bez dodatnog zadržavanja.

Uprkos izmjenama Zakona, interesovanje građana za onlajn kupovinu ne jenjava.

„Nije bilo pada broja pošiljaka nakon izmjene Zakona o PDV-u, već naprotiv, ovaj broj je u konstantnom porastu“, navela je Racković.

Prema njenim riječima, sve više operatera iskazuje interesovanje za korišćenje aplikacije E-manifest, naročito oni koji posluju sa TEMU platformom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS