Pridruživanje Inicijativi Tri mora korak bliže ka članstvu u EU

Varšava, (MINA-BUSINESS) – Pridruživanje Crne Gore Inicijativi Tri mora korak je bliže ka članstvu države u Evropskoj uniji (EU), kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Predsjednik Milatović, na poziv predsjednika Poljske Andžeja Dude, prisustvuje Samitu Inicijative Tri mora, koji se održava u Varšavi.

On je, u obraćanju na plenarnoj sjednici Samita, zahvalio na odluci da Crna Gora dobije status pridružene države učesnice Inicijative.

“Zahvalan sam predsjedniku Dudi na njegovom srdačnom gostoprimstvu u Varšavi, gradu koji nosi istorijsko i geopolitičko značenje i predstavlja svjetionik otpornosti i transformacije u Evropi“, naveo je Milatović.

On je kazao da mu je velika čast i privilegija da se prvi put obrati u svojstvu predsjednika pridružene države učesnice, na događaju obilježavanja 10. godišnjice osnivanja Inicijative Tri mora.

„Izražavam iskrenu zahvalnost svakoj državi učesnici na srdačnoj dobrodošlici Crnoj Gori u porodicu Tri mora. Ovaj gest nije samo priznanje naših zajedničkih vrijednosti i težnji, već i dokaz snage regionalnog jedinstva i saradnje”, poručio je Milatović.

On je kazao da je Crna Gora ponosna što se pridružila zajednici koja promoviše povezivanje, inovacije i otpornost – principe koji su ključni za budućnost regiona Zapadnog Balkana.

Prema riječima Milatovića, Crna Gora donosi snažnu posvećenost evropskim integracijama, transatlantskom partnerstvu i održivom razvoju.

„Rezultati postignuti kroz ovu Inicijativu, kao i vizionarski pristup jačanju kohezije i jedinstva širom Evrope kroz razvoj prekogranične transportne, energetske i digitalne infrastrukture, u velikoj mjeri su usklađeni sa našim naporima u regionu“, istakao je Milatović.

On je poručio da je Crna Gora, imajući to u vidu, spremna da doprinese ostvarenju ciljeva Inicijative.

„Snažno vjerujemo da kroz saradnju možemo ojačati strateški značaj našeg regiona, unaprijediti kvalitet života naših građana i osigurati trajni mir i prosperitet na Zapadnom Balkanu. Drugim riječima, pridruživanjem ovoj Inicijativi činimo korak bliže našem strateškom cilju – članstvu u EU”, istakao je Milatović.

On je naveo da se značajni aspekti ove saradnje upravo odnose na integraciju energetske i transportne infrastrukture i tržišta unutar Zapadnog Balkana i sa EU, kao i na postizanje regionalne ekonomske integracije kao koraka ka Jedinstvenom tržištu EU.

Kazao je i da će, istovremeno, postizanje ekonomske konvergencije sa EU zahtijevati snažnije angažovanje u našem neposrednom i širem regionu.

„Kroz bliže partnerstvo sa državama iz Inicijative želimo da, i prije punopravnog članstva u EU, budemo dio napora za zatvaranje infrastrukturnog jaza između Istočne i Zapadne Evrope, omogućavajući pravovremenu koordinaciju planiranih infrastrukturnih projekata među sadašnjim i budućim članicama EU“, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, put ka trajnoj slobodi, miru i sigurnosti za sve Evropljane je jedan i jedinstven.

„Mi u Crnoj Gori želimo da ga slijedimo. Cilj je ambiciozan, ali ga smatramo dostižnim – želimo da postanemo 28. članica EU do 2028. godine“, istakao je Milatović.

