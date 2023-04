Preko Vibera do sezonskog posla

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nevladina organizacija (NVO) Ugostitelji Crne Gore pozvala je sve zainteresovane crnogorske državljane da se, putem njihove Viber grupe u kojoj se objavljuju slobodna radna mjesta, prijave za sezonske poslove na primorju.

Viber grupa, koju je oformila ta NVO, broji više od šest hiljada članova, a svi zainteresovani mogu se priključiti putem linka https://invite.viber.com/?g2=AQBKwb0gwT1EMk0RvBEY9db22h3ooFs95VVDun6gdWQSvnuffOpI3lZDEwGlxTx1

Oni će tako biti u toku sa oglasima za posao na crnogorskom primorju.

Iz NVO Ugostitelji Crne Gore su kazali da je turizam glavna privredna grana Crne Gore i da je već sada izvjesno da će nedostajati radne snage, s obzirom na to da se ove godine očekuje dobra sezona.

Oni su podsjetili da su preko njihove Viber grupe zaposlili više od dvije hiljade ljudi.

„Takođe, pozivamo sve studente i srednjoškolce koji žele da zarade, da se prijave, i tako riješe školarinu za narednu godinu“, navodi se u saopštenju.

Ugostitelji takođe apeluje na Vladu da na vrijeme riješi probleme sa kojima se na pragu ljetnje sezone suočavaju turistički poslenici.

„Svaki dan je bitan ukoliko želimo dobru sezonu, bolju posjetu i dobru zaradu, jer samo tako možemo računati na nove rekorde kada su u pitanju prihodi od turizma“, dodaje se u saopštenju.

Iz te NVO su pozdravili namjeru Vlade da nabavi nove trajekte, jer oni koji trenutno operišu ne mogu odgovoriti zadatku, a kamoli tokom ljetnjih mjeseci kada se očekuje veliki priliv gostiju.

„Gužve, redovi i čekanje na trajekt je slika koja ne smije više da se ponovi, posebno ne u špicu sezone. Ne zanima nas politika, već nam je glavni cilj da ovu sezonu dočekamo što spreminije, jer svi smo svjesni koliko dobra posjeta i dobra sezona znače za ekonomiju i finansije Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz te NVO su apelovali na Vladu da uzme u razmatranje modele u cilju obezbjeđivanja povoljnijih karata preko državne avio-kompanije, posebno prema zemljama regiona iz kojih dolazi najveći broj gostiju.

„Cijena avio-karata je jako važan faktor prilikom odabira destinacije za ljetovanja i vjerujemo da bi niže cijene doprinijele još većoj posjeti, čime bi Crna Gora postala konkurentija turistička destinacija“, smatraju u toj NVO.

Oni su predložili da se razmisli i o ponudi koja bi podrazumijevala cijenu povratne karte od oko 50 EUR za tržište Srbije, odakle prethodnih godina dolazi najviše gostiju.

„Pored toga, nužno je povećati i broj letova na relaciji Beograd-Podgorica, kao i Beograd-Tivat. Treba naglasiti da je ova destinacija najskuplja u Evropi. Na primjer, do Zagreba, Budimpešte i Milana povratne karte su od 30 do 50 EUR. Tražimo ukidanje monopola na ovoj destinaciji, jer sa ovakvom poslovnom politikom najviše štete trpe građani Srbije i Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

U toj NVO smatraju da su puni avioni u interesu nacionalne avio-kompanije i Vlade, te da bi uvođenje sezonskih linija i promotivne cijene karata svima išle u korist.

„Time bi multiplikator bio mnogo veći za punjenje budzeta, a naša destinacija mnogo pristupačnija“, zaključuje se u saopštenju.

