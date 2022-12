Preispitati privatizaciju i poslovanje Port of Adrie

Bar, (MINA-BUSINESS) – Država mora što hitnije da preispita kompletnu privatizaciju i poslovanje Port of Adrie, kako bi reagovala i zaštitila zaposlene i državne interese ako investitor nije opravdao očekivanja, ocijenjeno je iz Sindikalne organizacije zaposlenih (SOZ) kompanije.

Predsjednik SOZ Port of Adria, Zoran Martinović, naveo je da bi bilo dobro da neko iz Ministarstva finansija izračuna koliko je država izgubila zbog toga što se radnicima smanjuju zarade, i što se porezi i doprinosi za zaposlene ne uplaćuju od septembra prošle godine.

“Iz Ministarstva pravde bi neko morao da preispita sa pravne strane ugovore o privatizaciji, kao i ko će biti odgovoran kada iz Strazbura počnu stizati na naplatu ogromne sudske presude u korist zaposlenih”, rekao je Martinović.

On smatra da bi neko morao da uradi analizu koliku je štetu pretrpio budžet Crne Gore za sve ove godine.

“Kada smo podijeljeni, bilo je 1,11 hiljada zaposlenih, u momentu privatizacije oko 560, a sada ispod 280. Znači preko 700 ljudi više ne uplaćuje sredstva u budžet, već živi na teret budžeta. Zarade su po Kolektivnom ugovoru u prve tri godine morale biti skoro dva puta veće nego što ih je “renomirani” investitor isplaćivao”, kazao je Martinović.

On je ocijenio da su sve te silne neisplaćene zarade, zimnice i prevozi oštetile bužet Crne Gore za ogromne možda i milonske iznose.

Martinović je podsjetio da su prethodnih dana gotovo svi mediji pisali o poslovnim uspjesima Luke Bar, pri čemu je pohvalno da kompanija koja je ostala u državnom vlasništvu uspješno posluje, što je nažalost u Crnoj Gori gotovo raritet.

“Nažalost, svjedoci smo tužne situacije i po pitanju poslovanja i po pitanju statusa zaposlenih u Port of Adrii, u kojoj su zarade u prosjeku niže najmanje 15 do 20 odsto u odnosu na Luku Bar. Takođe, Luka Bar ima potpisan Kolektivni ugovor sa odličnim uslovima za sve zaposlene, a kod nas se ni Zakon o radu ne poštuje u potpunosti”, rekao je Martinović.

Prema njegovim riječima, svake godine u luci Bar se isplaćuje zimnica, ove godine u iznosu od preko 400 EUR, dok su u Port of Adrii za ovih 14 godina zimnicu dobijali u simboličnom iznosu 50 ili 100 EUR, odnosno svake treće ili četvrte godine.

“Luka Bar redovno uplaćuje državi poreze i doprinose, dok je kod nas već više od 12-13 mjeseci ne uplaćuju porezi i doprinosi za penzije. Gotovo svake godine je u Port of Adrii neka nova sistematizacija i prijetnja zaposlenima da će biti viškova i otpuštanja, dok se u luci Bar svako malo zapošljavaju novi ljudi”, dodao je Martinović.

On je naveo da se, po izjavama turskog investitora, i dalje gomilaju gubici koji su prešli 30 miliona EUR i kompanija se po izjavama vlasnika nalazi u nikada težem stanju. Zaposleni znaju da njih 280 završava mnogo veći posao nego kada je bilo 1,11 hiljada, ali se opravdano plaše da ne dožive sudbinu Tosčelika iz Nikšića.

“Bez ikakvog ekonomskog i zdravorazumskog rezona jedinstvena luka Bar 2009. godine podijeljena je na Kontejnerski terminal i generalni tereti i Luku Bar. Prisjećamo se i da je 2014. godine došao turski Globalports, kao jedini investitor koji se javio i bio zainteresovan za privatizaciju Kontejnerskog terminala i generalnih tereta, sadašnjeg Port of Adria”, kazao je Martinović.

On je naveo da je cijena prodaje bila ‘smiješnih’ osam miliona EUR uz još neke dodatne popuste, tako da je investitor dobio zdravu kompaniju za svega dva ili tri miliona.

“Razlog privatizacije je navodno bio taj da se oformi moćna i perspektivna kompanija koja će da pokrene zamajac privrednog razvoja ne samo Bara. Zaposlenima su, da bi ih umirili, obećali Kolektivni ugovor, koji će važiti tri godine. Sada vidimo da je sve bila jedna velika prevara”, rekao je Martinović.

On je naveo da bi sada bilo zgodno pitati gospođu Vesnu Medenicu, u to vrijeme, kako je rekao, glavnog dirigenta pravosudnog sistema Crne Gore, kako su ostali bez Kolektivnog ugovora i kako su sudovi donosili odluke koje su bile na račun poslodavca, a na štetu zaposlenih i državnog budžeta.

“Da li će država konačno da reaguje i ko je kriv za ovakvo stanje u privatizovanom dijelu Luke Bar? Zaposleni sigurno ne”, zaključio je Martinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS