Prehrambena industrija posvećena kvalitetu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije iz mađarske prehrambene industrije povezale su se sa potencijalnim partnerima sa tržišta Crne Gore, razmijenili iskustva i kreirali mogućnosti za zajedničke projekte u tom i sektoru trgovine, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Ambasador Mađarske u Crnoj Gori, Jožef Neđeši, rekao je da je prehrambena industrija oduvijek bila i ostala jedna od najvažnijih grana privrede te zemlje.

„Iako je tokom proteklih decenija prošla kroz velike promjene, prehrambena industrija u našoj državi je zadržala posvećenost kvalitetu, inovacijama i poštovanju tradicionalnih vrijednosti“, kazao je Neđeši tokom foruma privrednika u utorak koji je organizovala PKCG, u saradnji sa Agencijom za agrarni marketing i Ambasadom Mađarske.

Prema njegovim riječima, geografski položaj i klima Mađarske, odnosno poljoprivredna zemljišta koja spadaju među najplodnije u Evropi, pružaju odlične uslove za proizvodnju kvalitetnih sirovina i prehrambenih proizvoda koji su traženi ne samo na domaćem, nego i na međunarodnom tržištu.

On je naveo da su mađarski propisi za bezbjednost hrane među najstrožim u svijetu, što dodatno pridonosi jačanju povjerenja u njih.

„Posebno mi je drago da će crnogorski partneri imati priliku ne samo lično da pregovaraju sa predstavnicima mađarskih proizvođača i upoznaju se sa proizvodnim procesima koji garantuju vrhunski kvalitet, već će moći i degustirati mađarske proizvode“, kazao je Neđeši.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore, Mladen Perazić, rekao je da je uvjeren da će ovaj događaj doprinijeti jačanju saradnje između mađarskih i crnogorskih privrednika, te da će još veći broj mađarskih proizvoda biti dostupan crnogorskim potrošačima.

On je kazao da je organizacija foruma rezultat dugogodišnje i uspješne saradnje sa Ambasadom Mađarske.

„Danas se otvaraju vrata za konkretne dogovore, zajedničke projekte i investicije koje će doprinijeti ne samo razvoju kompanija, već i ukupnom ekonomskom prosperitetu“, poručio je Perazić.

Perazić je takođe istakao da, iako je Mađarska važan ekonomski partner Crne Gore, trenutni obim robne razmjene pokazuje da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje, posebno u sektorima turizma, energetike, tehnologije, inovacija i obrazovanja.

„PKCG će nastaviti sa organizacijom ovakvih događaja i inicijativa koje imaju za cilj povezivanje naše poslovne zajednice sa pouzdanim partnerima iz inostranstva“, kazao je Perazić.

Zamjenik direktora Agencije za agrarni marketing Mađarske, Gergely Giczi, rekao je da je ovo prvi put da se u Crnoj Gori održava ovakav forum specijalizovan za prehrambenu industriju, ali i izrazio uvjerenje da neće biti poslednji.

On je predstavio mađarski program prehrambenog biznisa sa fokusom na aktivnosti poslovnog razvoja Poljoprivrednog marketinškog centra (AMC).

„Cilj ovog centra je da podstakne ulazak mađarskih prehrambenih kompanija na strana tržišta, kao i da mađarske proizvode predstavi najširoj mogućoj međunarodnoj publici, a program koordiniše sve aktivnosti AMC-a na stranim tržištima, uključujući učešće na sajmovima, promotivne kampanje proizvoda, poslovne sastanke sa stranim tržišnim učesnicima i druge poslovne događaje“, kazao je Giczi.

Prema njegovim riječima, jedan od najvažnijih elemenata programa je online katalog mađarske hrane sa ažuriranim podacima, koji istovremeno predstavlja bazu znanja i softver za B2B povezivanje i upravljanje događajima. Sistem, nazvan Hungarian Food Business Catalogue, stvara jednostavnu i transparentnu platformu za kontakt između mađarskih prehrambenih izvoznika i stranih uvoznika s ciljem olakšavanja izvoza mađarske hrane.

Forum je omogućio direktnu komunikaciju među privrednicima putem B2B sastanaka, čime su stvorene mogućnosti za identifikaciju novih poslovnih prilika i razmjenu iskustava u oblasti prehrambene industrije. Takođe, prisutni su imali priliku da degustiraju proizvode mađarskih proizvođača i upoznaju se sa kvalitetom i raznovrsnošću ponude.

Predsjednik OU turizma i ugostiteljstva PKCG, Ranko Jovović, smatra da poslovni forum pokazuje dugotrajnu saradnju dvije države koja je na visokom nivou.

„Svjedoci smo da su mađarski investitori već prisutni Crnoj Gori, kroz One, CKB i druge kompanije, a sada krećemo i sa prehrambenom industrijom i proizvodi iz ove zemlje će se naći na našim policama. Mađarska jako želi da uđe na naše tržište svojim kvalitetnim proizvodima“, kazao je Jovović, dodajući da Mamut pivara iz Nikšića proizvodi pivo koristeći upravo mađarsku tehnologiju.

Zoltan Kermeci iz kompanije Tisa COOP kazao je da dolazi u Podgoricu sa delegacijom privrednika koji žele da pronađu partnere za saradnju.

„Mi se bavimo proizvodnjom meda i nadamo se da ćemo uspostaviti kontakte s ovim tržištem. Crna Gora ima razvijen turizam i mađarski proizvodi mogu da budu interesantni za taj segment“, kazao je Kermeci.

Miodrag Damjanović iz Domaće trgovine smatra da je forum jako bitan za povezivanje malih privrednika sa novim tržištem.

„Ovo je jako dobra stvar koju je inicirala PKCG i nadam se da će ovakvih foruma biti još više sa drugim državama“, kazao je Damjanović.

Mariana Lipos kazala je da kompanija koju predstavlja, Detki Kekez, proizvodi biskvite uključujući one bez šećera, te posebno namijenjene djeci.

„Na mađarskom tržištu smo vrlo zastupljeni, ima nas u svim trgovinskim lancima. Trudimo se da povećamo naše izvozne aktivnosti, pronađemo nova međunarodna tržišta i u Crnoj Gori smo u potrazi za uvoznicima i distributerima. Imamo partnere u Slovačkoj, Rumuniji, Sloveniji i Hrvatskoj ali još ne u ovoj zemlji“, zaključila je Lipos.

