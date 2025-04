Pregovori SAD-a i Irana podigli cijene nafte

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak zbog znakova pomaka u pregovorima Vašingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu.

U subotu su Iran i Sjedinjene Američke Države (SAD) dogovorile da će početi da rade na okviru mogućeg sporazuma, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragchi nakon sastanka.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je da razgovori “jako dobro napreduju”, prenosi SEEbiz.

Iranski vrhovni vođa Ali Khamenei ponovno je naglasio suzdržanost.

“Ne možemo pouzdano reći da smo optimistični, jako smo oprezni. Ipak, nema razloga ni za pretjerani pesimizam”, rekao je iranski čelnik.

Poruke pregovarača stišale su bojazni da bi Vašington mogao uvesti nove sankcije na iransku naftu i praktično blokirati izvoz.

“Čini se da su američko-iranski pregovori relativno pozitivni pa počinjemo razmišljati da je rješenje možda moguće”, rekao je Harry Tchilinguirian iz Onyx Capital Groupa.

On je dodao da bi to na kraći rok značilo da iranska nafta neće biti uklonjena s tržišta.

U utorak su potporu cijenama nafte pružili znaci poboljšanog raspoloženja na tržištima dionica. Berzanski indeksi porasli su u terminskim ugovorima u SAD-u, signalizirajući da su se stišali strahovi koje je raspirio američki predsjednik Donald Trump kritikama na račun šefa centralne banke Jeromea Powella.

Američka ekonomija mogla bi da uspori ako Fed odmah ne snizi kamatne stope, rekao je Trump.

Cijene nafte u Londonu pratile su više-manje cijene dionica, rekao je Bjarne Schieldrop iz SEB-a.

