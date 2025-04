Predvidivost poslovnog ambijenta osnova razvoja 

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predvidivost poslovnog ambijenta najvažnija je karakteristika od koje ključno zavisi obim domaćih i stranih investicija, kako postojećih tako i novih, ocijenio je glavni analitičar Top Business Montenegro inicijative i osnivač kompanije BI Consulting, Ratko Nikolić.

On je na panel-diskusiji Predvidivost poslovnog ambijenta kao osnova razvoja, koja je organizovana na Ekonomskom fakultetu u okviru inicijative Top Business Montenegro 2025, rekao da je ocjena uslova u kojima poslovni subjekti obavljaju djelatnost najvažniji element mnogih izazova sa kojima se društvo susreće, navodeći i da je jedna od glavnih karakteristika poslovnog ambijenta njegova predvidivost.

“Poslovanje u tržišnim uslovima je samo po sebi nepredvidivo i povezano sa mnogim internim i eksternim uticajima i rizicima, te je uvijek poželjno da se onaj dio uslova poslovanja koji se tiče regulative i realizacije državnih politika, a koji se strateškim pristupom države može učiniti manje nepoznatim i rizičnim, učini predvidivim u mjeri u kojoj je to moguće”, objasnio je Nikolić.

Iz BI Consultinga je saopšteno da je taj zahtjev poslovne zajednice posebno razumljiv imajući u vidu da je za donošenje dugoročnih poslovnih i investicionih odluka izuzetno bitno sagledati i procijeniti uticaje u što dužem periodu.

Ekonomski analitičar, Mirza Mulešković, kazao je da su istraživanja poslovnih udruženja pokazala da se crnogorski poslovni ambijent u posljednjih nekoliko godina, uz minimalna poboljšanja, nije u značajnoj mjeri promijenio i da ga karakterišu iste, sistemske barijere.

“U dijelu predvidivosti poslovnog ambijenta, posebno se izdvaja vladavina prava, koja treba da obezbijedi kvalitetnu, stabilnu regulativu, jednak odnos prema svima i efikasnu zaštitu poslodavaca. Ipak, u skoro svim istraživanjima vladavina prava jeste prepoznata kao ključna barijera”, rekao je Mulešković.

On je dodao da se u istraživanjima i dalje prepoznaje „velika neuključenost” privrede u proces donošenja odluka, slabiji uticaj na promjene zakonske regulative, kao i česte i ad hok promjene.

“Kao mala ekonomija, koja privredi ne može ponuditi veliko tržište, Crna Gora mora da ima atraktivan i predvidiv poslovni ambijent, što u ovom trenutku, shodno glasu privrede i investitora nije”, naveo je Mulešković.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, kazala je da je strateški pristup kreiranju politika ključan, kroz jasno definisane razvojne prioritete i stabilan regulatorni okvir koji će važiti duže od jednog budžetskog ciklusa.

“Takav pristup, posebno ako je podržan dobro osmišljenim podsticajima, na primjer za sektore poput energetike, turizma, prerađivačke industrije ili ICT-a, može dugoročno ojačati konkurentnost i privući kapital koji traži sigurnost, jasnoću i predvidivost”, objasnila je Drakić.

Ona je dodala da privreda ne traži povlastice, već stabilnost, jasnoću i ravnopravan tretman.

“Ako obezbijedimo da preduzeća znaju ‘pravila igre’, i da se ta pravila ne mijenjaju iznenada i bez konsultacija – možemo računati i na investicije i rast. Transparentnost i dijalog nijesu stvar forme, već su ključni elementi konkurentne ekonomije”, rekla je Drakić.

Član Upravnog odbora Crnogorske komercijalne banke nadležan za Sektor poslovanja sa pravnim licima, Nikola Perišić, kazao je da je za finansijsku instituciju kao što je CKB, koja aktivno podržava sve ključne grane crnogorske privrede, predvidivost poslovnog ambijenta ne samo poželjna, nego i neophodna.

“Kada su pravila igre jasna i stabilna, i naši klijenti mogu da planiraju ambicioznije, a mi kao banka imamo snažniji osnov da ih podržimo, kroz finansiranje, savjetovanje i dugoročnu saradnju. Neizvjesnost usporava odluke. Kompanije odlažu investicije, a banke postaju opreznije. Zato vjerujemo da je odgovornost svih nas – države, privrede i finansijskog sektora, da gradimo ambijent povjerenja, razumijevanja i stabilnosti”, kazao je Perišić.

On je naveo da je CKB spremna da bude partner u tom procesu, jer jaka ekonomija počiva na jasnim pravilima i pouzdanim odnosima.

„A to je put kojim svi zajedno treba da idemo“, poručio je Perišić.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti privrede u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Anđela Gajević, kazala je da će tokom ove godine posebna pažnja biti usmjerena na podsticajne mjere za jačanje domaće proizvodnje, u cilju smanjenja spoljne zavisnosti, supstitucije uvoza, podsticaja inovacija, tehnološkog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta.

“Ovaj pristup ne samo da će doprinijeti ekonomskom rastu, već će omogućiti i jaču otpornost privrede na spoljne šokove, doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i jačanju konkurentnosti domaće privrede”, rekla je Gajević.

Redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Gordana Đurović, kazala je da se tokom produženih pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, posmatrajući kretanje bruto domaćeg proizvoda (BDP) po stanovniku, prepoznaje ekonomska konvergencija, ali da se ne dešava zadovoljavajućom brzinom.

„Takođe, podaci o spoljnotrgovinskoj robnoj razmjeni, kao i obim stranih direktnih investicija (SDI) iz zemalja EU pokazuju da se značajnija ekonomska integracija još nije desila i da produženo pristupanje Uniji nije dovelo do jačanja spoljnotrgovinskih veza sa EU partnerima, pa ni kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Uzroci takvog stanja se mogu tražiti u nedovoljnoj konkurentnosti crnogorske privrede da proizvodi i plasira robe na evropska tržišta, kao i u nedovoljnoj atraktivnosti da privuče referentne investitore iz EU“, kazala je Đurović.

Ona je objasnila da pri tome misli na rastuću neizvjesnost i visok stepen nepredvidivosti pravnog i ekonomskog okvira tokom realizacije ulaganja, na koje posebno negativno reaguju ulagači iz EU.

U diskusiju se uključio i jedan od prisutnih, osnivač Šajo grupe, Žarko Rakčević koji je istakao važnost održavanja ovakvih panel-diskusija i kazao da je nedopustiva nepredvidivost kada su u pitanju poreske politike. Navedeno je potkrijepio konkretnim primjerima iz prakse i odnosa prema turističkoj privredi.

“Turizam, kao najvažnija privredna grana, imala je status javne djelatnosti, a izgradnja hotela sa četiri i pet zvjezdica bili su strateški prepoznati kao interes crnogorske privrede, pa su pri izgradnji bili oslobođeni plaćanja komunalija. Sad imamo situaciju da se opet uvode komunalije za ove hotele, uz istovremenu najavu stimulacija za neke investicija koje bi mogle biti većim dijelom stanogradnja, što pokazuje selektivnost pri odlučivanju”, rekao je Rakčević.

Takođe, on je naveo i primjer odluke o povećanju stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) u turizmu. Osim što stopa nije konkurentna sa zemljama okruženja, on je ocijenio nedopustivim da zemlja kojoj je turizam strateška djelatnost nenajavljeno duplira PDV, sa primjenom već naredne godine, za koju su aranžmani već ponuđeni, pa čak i prodati.

