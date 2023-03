Preduzeće mjere u cilju procesuiranja zloupotreba privilegovanih pojedinaca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore će, prema riječima njegovih predstavnika, preduzeti sve zakonske mjere u cilju procesuiranja svih zloupotreba privilegovanih pojedinaca, kao i lica koja su im godinama omogućavala protivpravno sticanje imovinske koristi i ćutala na brojne evidentne zloupotrebe.

Menadžment Aerodroma, kako su ponovili, kako prvog dana tako i danas, čvrsto stoji iza zakonite odluke o imenovanju Petra Radulovića za zamjenika izvršnog direktora te kompanije.

Pred podgoričkim Osnovnim sudom iznova se vodi postupak protiv Aerodroma po tužbi zaposlene Biljane Knežević o izboru Radulovića za zamjenika izvršnog direktora kompanije.

Aerodromi su sudu dostavili odgovor na podnesak tužilje uz sve propratne dokaze koje su proslijedili i zainteresovanoj javnosti.

Glavno ročište je odloženo, jer će Osnovni sud od Osnovnog državnog tužilaštva tražiti izjašnjenje o tome u kojoj se fazi nalazi postupak radi eventualnog dostavljanja spisa predmeta.

Menadžment Aerodroma je, kako su kazali, istrajan u tome da otkrije i procesuira sve nezakonite privilegije koje su prethodna rukovodstva omogućila pojedincima.

“Pošto se Knežević u posljednjih skoro dvije godine javno predstavlja kao “ugnjetavana” baš u trenucima kada su joj ukinute nezakonite povlastice, javnost želimo da informišemo o činjenicama koje smo predočili Osnovnom sudu u ovom slučaju”, navodi se u saopštenju.

Iz menadžmenta su kazali da je Knežević, kao personalni asistent direktora, odnosno administrativno osoblje, 15. juna 2006. godine od Aerodroma, na osnovu odluke direktora, dobila zajam za rješavanje stambenih potreba u iznosu od čak 70 hiljada EUR.

“Knežević je od Aerodroma prilikom dobijanja zajma “čašćena” čak 21 hiljadu EUR bespovratnog zajma, dok joj je ostatak iznosa od 49 hiljada EUR odobren sa periodom otplate od 20 godina i skromnom kamatom od dva odsto na godišnjem nivou”, precizira se u saopštenju.

Iz menadžmenta su kazali da je jedna privatna banka upravo od Aerodroma naplatila iznos od gotovo 23 hiljade EUR na ime ugovora o kreditu kog je Knežević zaključila sa bankom za njene privatne potrebe, a za koji je sredstvo obezbjeđenja bila mjenica koja joj je tajno izdata od tadašnjeg direktora, o čemu finansijski sektor Aerodroma nije imao bilo kakva saznanja.

“Takvu pogodnost nikada niko od zaposlenih u Aerodromima nije ostvario, osim upravo Knežević”, dodaje se u saopštenju.

Takođe, kako su naveli, Knežević je, pored osnovne plate koju je ostvarivala u iznosu od preko tri hiljade EUR, tokom službenih putovanja na koja je upućivana navodno radi stručnog usavršavanja, kompanijskom karticom trgovala, od Hamburga do Šangaja, u buticima poput Women’secret, Royal BK, Esprit, Footlocker.

“Samo jedan od brojnih primjera zloupotreba Knežević je činjenica da je biznis karticom Aerodroma Crne Gore sebe “častila” Louis Vuitton torbom u “skromnom“ iznosu od 1,35 hiljada EUR”, naveli su iz kompanije.

Takođe, kako tvrde, radi se o zaposlenoj koja se, u zavisnosti od ličnih interesa, a s ciljem da sud i javnost dovede u zabludu, neistinito predstavlja.

Iz kompanije su kazali da Knežević navodi da ima bogato i raznovrsno radno iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim organizacijama i institucijama.

“Od toga nema ni slova u radnoj knjižici niti takvu tvrdnju podržavaju prilozi uz njenu biografiju, već se u pismima preporuka, naprotiv, jasno navodi da je, ipak, samo asistent koji se bavio administrativno tehničkim, a ne upravljačkim poslovima”, rekli su iz kompanije.

Iz Aerodroma su naveli da se radi o osobi koja je neistinito u svojoj biografiji prezentovala da je u kompaniji obavljala poslove pomoćnika izvršnog direktora u Sektoru za razvoj i održivost sistema, iako na tom radnom mjestu nikada nije bila zaposlena, a što potvrđuje brojna dokumentacija i njeni ugovori o radu.

“Dakle, lažno predstavljanje činjenica ne samo javnosti, već i državnim organima, svojstveno je Knežević, a sasvim je evidentno da je jedini cilj takvog lažnog predstavljanja činjenica nezakonito sticanje imovinske koristi”, poručili su iz kompanije.

Na osnovu svih ovih primjera, kako su dodali, zaključuje se da nije istina da zaposlena brižno vodi računa o resursima najvažnijeg državnog infrastrukturnog preduzeća i o reputaciji države Crne Gore u međunarodnim institucijama vazdušnog saobraćaja.

“Zbog svega navedenog, nije iznenađenje ni iznenadno “zviždanje“ Knežević, s obzirom na to da je isto počelo upravo u trenutku kada su joj od novog menadžmenta Aerodroma uskraćene brojne povoljnosti koje je od početka svog radnog angažmana nezakonito ostvarivala”, zaključuje se u saopštenju.

