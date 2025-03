Predstavnici PKCG na globalnom energetskom sastanku

Berlin, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Privredne komore (PKCG) prisustvuje dvodnevnom sastanku o energetici, koji se održava u Berlinu.

Delegaciju čine predsjednica PKCG Nina Drakić, potpredsjednik Nikola Vujović i savjetnik predsjednice Dragoljub Bulatović.

“Berlinski dijalog o energetskoj tranziciji jedan je od najvećih globalnih događaja u oblasti energetike, koji organizuju njemačka federalna ministarstva energetike i vanjskih poslova”, saopšteno je iz PKCG.

Agenda skupa, kroz različite panele, posvetila je pažnju izazovima energetske održivosti i nezavisnosti u kontekstu pouzdanih partnerskih ekonomskih odnosa između država.

“Ovogodišnje diskusije idu u prilog zajedničkim naporima u ostvarivanju ciljeva većeg učešća obnovljivih izvora, sa posebnim akcentom na potrebu većih investicija, sa najmanje 50 odsto uvećanja u globalu”, navodi se u saopštenju.

Zvaničnici i nosioci programa u energetici saglasni su da je potreba daljeg afirmisanja dekarbonizacije prioritet održivog energetskog razvoja, kao i da se politika dekarbonizacije treba dodatno približiti privredi i društvenoj zajednici.

Ostvarivost politika u ovoj oblasti zavisiće i od brzine razvoja i primjene novih tehnologija poput hidrogena i kapaciteta za skladištenje energije, što je prepoznato kao hitan proces ka održivosti i pouzdanosti rada energetskih sistema.

PKCG, prema riječima njenih predstavnika, već tradicionalno zauzima mjesto na ovom globalnom sastanku.

