Predstavljene mogućnosti finansiranja kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorskim preduzećima su potrebni modeli koji kombinuju grantove i povoljne kredite, uz tehničku pomoć i mentorstvo, saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, i dodala da je Zapadnobalkanski investicioni okvir (ZBIO) izuzetno značajan za domaće tržište.

PKCG je, u okviru Evropske mreže preduzetništva, organizovala skup pod nazivom FinansirajME.EU, čija je glavna tema bila pristup izvorima finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća.

Privredi su predstavljene mogućnosti finansiranja kroz ZBIO, kao i iskustava korisnika i uloge komercijalnih banaka u promociji dostupnih sredstava.

Drakić je istakla posebnu važnost podrške EU, kako kroz finansijske mehanizme poput ZBIO, tako i kroz stratešku orijentaciju ka približavanju jedinstvenom tržištu.

Ona je podsjetila i na značaj aktivnosti Evropske investicione banke (EIB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), ne samo zbog finansijske podrške, već i zbog znanja, mentorstva i povjerenja koje ove institucije unose u naš ekonomski sistem.

„Pristup kapitalu za mala i srednja preduzeća, posebno onom koji omogućava modernizaciju, digitalizaciju i energetsku efikasnost, često ostaje jedan od glavnih ograničavajućih faktora njihovog rasta. Zbog toga je ZBIO, kao platforma koja integriše tehničku pomoć, finansijske instrumente i političku podršku, izuzetno značajan za naše tržište“, rekla je Drakić.

Kako je navela, pristup kapitalu mora biti olakšan, a uslovi prilagođeni stvarnosti malih preduzeća – u pogledu procedure, ročnosti i fleksibilnosti, jer je to je ono što privredu može voditi naprijed.

Drakić je saopštila da je EU jasno postavila strateške prioritete – zelenu i digitalnu tranziciju, jačanje otpornosti, regionalnu integraciju.

„To su i naši prioriteti, pa je na nama da ih pretočimo u konkretne prilike za naše kompanije. PKCG će i dalje biti posvećen partner u ovom procesu, bilo kroz informisanje o dostupnim programima, umrežavanje sa međunarodnim partnerima, ili podršku u pripremi i realizaciji projekata“, poručila je Drakić.

Zamjenik šefa Delegacije EU u Crnoj Gori, Riccardo Serri, istakao je da su preduzeća kičma ekonomije EU i Crne Gore.

“Mikro, mala i srednja preduzeća moraju da se razvijaju, kako bismo unaprijedili privredu svih država članica i to Unija jasno prepoznaje. Prepreke koje usporavaju razvoj preduzeća – neformalna ekonomija, administrativna opterećenja, nedostatak radne snage i finansiranja, nedovoljno učešće žena i mladih, potrebno je otklanjati, jer je to veoma važno za integraciju Crne Gore u jedinstveno tržište“, kazao je Serri.

Prema njegovim riječima, EU mnogo radi na podršci preduzećima Zapadnog Balkana kroz ZBIO, te brojne projekte zelene ekonomije, programe koji malim i srednjim preduzećima omogućavaju da postanu efikasnija i više investiraju.

Tokom prvog panela, kojeg je moderirala direktorica Biznis start up centra Bar i članica crnogorskog konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva, Ivana Tomašević, razgovaralo se o podršci mehanizma ZBIO razvoju malih i srednjih preduzeća.

Šef Regionalnog centra za Zapadni Balkan EIB-a, Damien Sorrell, je naveo finansijske linije i mogućnosti finansiranja koje pružaju malim i srednjim preduzećima.

U fokusu je podrška koja doprinosi smanjenju emisija ugljen-dioksida i negativnog uticaja na životnu sredinu, ubrazavanju digitalizacije i usvajanju tehnologije vještačke inteligencije, kao i investicije u razvoj vještina, te podrška inkluzivnijem zapošljavanju.

„Dakle, inkluzija i zelena tranzicija su naš fokus za budućnost koji ćemo podržati namjenskim kreditnim linijama“, rekao je Sorrell.

Šef Kancelarije EBRD u Crnoj Gori, Remon Zakaria, istakao je da je glavni fokus ove međunarodne finansijske institucije na privatnom sektoru, a među ključnim prioritetima podrška njegovoj zelenoj tranziciji.

„Klimatske promjene su globalni izazov, a zelene investicije doprinose konkurentskoj prednosti preduzeća. Dakle, one nijesu samo dobre za planetu, već i za preduzeće, pa podržavamo zeleno i održivo“, kazao je Zakaria.

Prema riječima predstavnika IFC za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (BiH), Armina Ridžalovića, ova grupacije Svjetske banke (SB) bavi se podrškom privatnom sektoru.

On je, između ostalog, ukazao na paradoks da je u Crnoj Gori bankarski sektor visoko likvidan, a veliki broj malih preduzeća nema pristup finansiranju.

„Pokušavamo podstaći finansijski sektor da preuzima rizike kako bi se zatvorio ovaj jaz prisutan na tržištu“, rekao je Ridžalović.

Iz PKCG je saopšteno da su predstavnici crngorske privrede na drugom panelu, koji je moderirala direktorica Sektora za projekte u Komori, Tanja Radusinović, prenijeli svoja iskustva u korišćenju finansijskih mehanizama.

U okviru posebne sesije, razmotrena je uloga komercijalnih banaka i mikrokreditnih institucija u mehanizmu ZBIO.

